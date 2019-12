"Sport has the power to change the world!" Nelson Mandela​

Du begeisterst dich für den (Ruder-)Sport, bist weltoffen, zwischen 18 und 28 Jahren alt und hast Lust, dich sozial zu engagieren? Wenn Du noch nicht weißt, was Du nach dem Schulabschluss machen könntest, dann könnte ein internationaler Freiwilligendienst im Sport etwas für dich sein!

Über das Programm weltwärts entsendet der ASC Göttingen von 1846 e.V. in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Landessportbund Niedersachsen jährlich über 80 Freiwillige in sechs afrikanische Länder – Südafrika, Namibia, Ruanda, Sambia, Tansania und Uganda.

Als Freiwillige/r unterstützt Du vormittags den Sportunterricht an einer lokalen Schule zusammen mit einem anderen Freiwilligen. Daneben ist es dir nachmittags möglich, eigene Sportprojekte umzusetzen. Für Ruderer ist es sogar möglich sich in East London/ Südafrika oder Rehoboth/ Namibia in einem Ruderprojekt zu engagieren.

Dazu zwei Erfahrungsberichte von ehemaligen Freiwilligen, die in Südafrika gearbeitet haben:

„Coach Johannes, when are we going to have Physical Training today?“ – Diesen Satz wirst Du in diesem Jahr täglich hören. Als Freiwillige/r lebst Du in einer WG mit bis zu 7 anderen Freiwilligen zusammen. Jeden Morgen fahrt Ihr zusammen in die Schulen und werdet von einer stürmischen Horde empfangen, die sich unglaublich über eure Ankunft freut. Ihr holt die Bälle aus dem Auto und bevor sie den Boden berühren, werden sie euch von den Kids freudig entrissen. Nach der Schule geht es mit dem Schulbus oder dem Freiwilligen-Auto zum Ruderverein. Gemeinsam mit den Kindern werden die Boote ins Wasser gesetzt und die Skulls eingelegt. Der Buffalo River in East London ist auf einer Länge von 3 Kilometern ruderbar, perfekt für Regatten und den täglichen Trainingsbetrieb. Eines der schönsten Ruderreviere, die ich je erlebt habe!

Sowohl die Schulgemeinschaft an der A.W. Barnes Primary School oder den anderen Schulen als auch die Mitglieder des Leander Rowing Clubs haben uns Freiwillige sehr freudig aufgenommen. Vom ersten Tag an wirst Du eingebunden und kannst eigenständig Aufgaben übernehmen. In East London lebst Du mit deinen Mitfreiwilligen auf einem Grundstück mit Garten. Mit dem Auto könnt ihr sowohl die Schulen als auch den Strand innerhalb von 10 Minuten erreichen.

Johannes Felsner, East London/ Südafrika 2017/18

„Coach Gesa! Are we going to the river today? Pleeasee, Gesa!“ So wurde ich während meines Freiwilligendienstes an der A. W. Barnes Primary School stets begrüßt. Dort habe ich 2018/2019 das Ruderprojekt betreut und mir hat die Arbeit mit den Kindern unglaublich viel Spaß gemacht. Noch heute stehen wir in engem Kontakt. Wieso? Nichts verbindet mehr als die vielen Stunden gemeinsamen Trainings und Spielens mit den Kindern. Falls du Spaß an der Arbeit mit Kindern und am Rudersport hast und offen für Neues bist, ist ein Freiwilligendienst in East London genau das Richtige für dich. Der Einsatz von Freiwilligen wie Dir hilft den Kindern: sie lernen verschiedene neue Sportarten kennen, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten und lernen noch besser die Bedeutung von Teamgeist und Fairness untereinander. Leider ist es für sie oft die einzige Chance, sich sportlich zu betätigen, da es in den Townships keine Sportangebote gibt und sie so eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bekommen – fern ab von Langeweile, Gewalt und Drogenkriminalität. An dem Ruderprojekt der A.W. Barnes Primary School nehmen etwa zehn Jungen und Mädchen von der 4. bis zur 7. Klasse teil. Dreimal die Woche sind wir zum Bootshaus gefahren und dann für ca. zwei Stunden gerudert. Die Fähigkeiten der Kinder sind noch sehr verschieden, aber eins haben sie alle gemeinsam: Sie freuen sich jedes Mal auf das Training und auf dich als ihren Coach!

Gesa Rödding, East London/ Südafrika, 2018/2019.

Solltest Du jetzt neugierig geworden sein, dann informier dich weiter unter www.ifwd-sport.de und bewirb dich bis zum 31. Dezember 2019 für den nächsten Durchgang. Freu dich auf ein eindrucksvolles und erlebnisreiches Jahr!