Der 53. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen findet vom 7.-10. Juli 2022 in Bremen auf dem Werdersee statt. Die Ruderabteilung des Bremer Sport-Clubs übernimmt die Ausrichtung im Sommer. Der Bundeswettbewerb, der 2020 auf Grund der Pandemie abgesagt werden musste und im vergangenen Jahr nur in deutlich kleinerer Form für den älteren Jahrgang stattfinden konnte, soll in diesem Jahr wieder in der altbekannten Größe durchgeführt werden.

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Ruderjugend Jochen Kühner freut sich, dass „trotz der derzeit schwierigen Umstände der Bremer Sport-Club die Ausrichtung übernimmt und wir dieses Jahr hoffentlich den Bundeswettbewerb wieder mit vollem Meldefeld durchführen können. Ein großer Dank geht an den Bremer Sport-Club, der sich der Aufgabe stellt, die größte Kinderregatta Deutschlands zu stemmen. Wir blicken optimistisch in die Sommermonate und gehen davon aus, dass die Veranstaltung auch in der Größe durchgeführt werden kann.“

Alle weiteren Informationen zum Bundeswettbewerb werden auf www.rudern.de/ruderjugend/bundeswettbewerb veröffentlicht.