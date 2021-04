Auf Grund der weiterhin geltenden Bestimmungen, die eine Durchführung von Qualifikationswettbewerben in einigen Bundesländern unmöglich machen, hat sich der Jugendrat nach Rücksprache mit dem Ausrichter aus Salzgitter dazu entschieden den Bundeswettbewerb in den September zu verschieben. Geplant ist die Durchführung vom 3.-5. September in Salzgitter.

Das Rudern in Kleinbooten ist zwar aktuell fast überall problemlos möglich, allerdings können in einigen Bundesländern auf absehbare Zeit keine Wettkämpfe stattfinden.

Jochen Kühner, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend und zuständig für den Bereich Sport, spricht von einer alternativlosen Entscheidung: „Ich bedauere die Vorgaben der Bundesregierung, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb teilweise unmöglich machen. Die Sportvereine und Regattaveranstalter können trotz der besten Vorbereitung und entsprechenden Hygienekonzepten zum Teil keine Wettkämpfe in den Mannschaftsbooten anbieten. Aus unserer Sicht wäre es daher unverantwortlich gerade im Kinderbereich auf Biegen und Brechen eine solche Veranstaltung zu erzwingen, wenn vorher nicht bundesweit ein geregelter Trainingsbetrieb stattfinden konnte und die entsprechenden Qualifikationsregatten stattfinden konnten. Hier steht für uns die Gesundheit der Teilnehmenden an erster Stelle.

Wir hoffen sehr, dass sich die aktuelle Lage über den Sommer ein wenig entspannt und wir dann im September noch eine Veranstaltung durchführen können.“

Der Vorsitzender der DRJ, Marc Hildebrandt, ergänzt: „Um allen so früh wie möglich eine Planungssicherheit und Perspektive für den Sommer zu bieten, haben wir gemeinsam diesen Beschluss gefasst. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die sich im Rudersport engagieren, bedanken. Ihr gebt vielen Leuten eine Perspektive, motiviert zum Sporttreiben und bietet vor Allem für die Kinder und Jugendlichen eine willkomene Abwechslung. Wir freuen uns, alle Beteiligten hoffentlich so schnell wie möglich auf den Regattaplätzen wiederzusehen. Bleibt gesund und bis bald!“