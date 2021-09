Nach dem erfolgreichen digitalen Vereinsgespräch Anfang August haben wir für euch insgesamt vier digitale Workshops rund um den Jugendrudertag geplant, die normalerweise beim Jugendrudertag selbst stattgefunden hätten. Wir möchten mit euch zu verschiedenen Themen ins Gespräch kommen und auch hier die Workshops wieder sehr offen gestalten, zum Austausch und als Ideenbörse nutzen.

Ihr könnt dabei aus den folgenden vier Workshops wählen und euch hier anmelden:

4. Oktober 19:00-21:00 Uhr – Nina Reip und Johannes Wirth

„Das wird man doch noch sagen dürfen!?“ – Vorurteile, Diskriminierung und Rechtsextremismus im Sport

Nina Reip und Johannes Wirth von der Deutschen Sportjugend möchten zusammen mit euch über diese Fragestellung diskutieren und mit euch gemeinsam schauen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann. Dabei wird der Umgang im Verein selbst und der Umgang als Privatperson beleuchtet. Gibt es Unterschiede, wie ich mich verhalten soll oder muss?

Diese und noch mehr spannende Fragen wollen wir mit euch gemeinsam beim Workshop klären.

11. Oktober 19:00-21:00 Uhr - Paula Scholz

Ruderabzeichen und Ehrenamtsbroschüre

Was ist ein Ruderabzeichen und was hat mein Verein damit zu tun? Ehrenamtsbroschüre? Noch nie gehört!

Dann wird es Zeit mit uns in den Austausch zu kommen, das Ruderabzeichen kennenzulernen und zu erfahren, was es mit der Ehrenamtsbroschüre auf sich hat. Paula als Vorstandsmitglied war bei der Entwicklung der beiden Neuerungen mit beteiligt und möchte mit euch ins Gespräch kommen. Zudem bietet der Workshop Platz, um weitere Fragen zu klären, die du der Ruderjugend schon immer einmal stellen wolltest.

18. Oktober, 19:00 – 21:00 Uhr - Achim Eckmann und Henrik Runge

Kooperation Schule und Verein

Wie kann ich als Verein mit einer Schule kooperieren? Wie funktioniert eine Kooperation und was gibt es zu beachten? Was bringt mir eine Schulkooperation überhaupt? Diese und weitere Fragestellungen rund um das Thema Schulrudern wollen wir zusammen mit euch klären und auch hier gerne von guten Beispielen berichten, wie eine Kooperation gelingen kann.

25.Oktober 19:00 – 21:00 Uhr - Marcel Sura

Ohne Moos nichts los - Fördermöglichkeiten für den Verein

Wie kriege ich eine internationale Jugendbegegnung finanziert? Was gibt es für Zuschüsse über den Bund bzw. die Deutsche Sportjugend und wo kann ich vielleicht noch an anderen Stellen Geld für meine Vereinsaktivitäten bekommen?

Neben einem Input möchten wir mit euch in den Austausch kommen und schauen, was es für weitere Möglichkeiten gibt, um an Fördermittel für den eigenen Verein zu kommen. Wir sind sehr gespannt, wie es bei euch läuft und was ihr den anderen Vereinen als Tipp zusätzlich mitgeben könnt.

Die Teilnahme ist kostenlos und ihr könnt 2 LE's für die Lizenzverlängerung anerkannt bekommen. Kommt hier gerne auf uns zu.