Wie in jedem Jahr wird auch im COVID-19 Jahr 2020 an der Verbesserung, Anpassung und Optimierung des DRV-Regelwerkes gearbeitet.

Dazu werden aktuelle und strategische Themen sowohl von den Mitgliedsvereinen des DRV als auch von den Gremien des Verbandes eingebracht. Die Validierung, Aufbereitung und Veröffentlichung der Anträge übernimmt dazu die Regelkommission des DRV.

Aus dieser Veröffentlichung erwächst dann ein breiter Meinungsbildungsprozess in der deutschen Ruderfamilie. Dieser Prozess ist in den § 30 (ff.) des Grundgesetzes beschrieben:

§ 30 Aufgaben der Regelkommission

Aufgabe der Regelkommission ist es, alle Ruderwettkampfregeln zu prüfen, Anträge zu ihrer Änderung oder Ergänzung zu stellen sowie Anträge auf Änderung der Ruderwettkampfregeln, die vom Präsidium oder von Verbandsmitgliedern bei der Regelkommission eingereicht werden, zu bescheiden.

§ 31 Änderungen der Wettkampfregeln

(1) Anträge auf Änderung der Ruderwettkampfregeln sind von der Regelkommission im Amtsblatt zu veröffentlichen. Die Verbandsmitglieder können innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Veröffentlichung schriftlich dazu gegenüber der Regelkommission Stellung nehmen. Will die Regelkommission einen eigenen Antrag nicht aufrechterhalten, hat sie dies im Amtsblatt bekannt zu geben.

Aktuell ist die Veröffentlichung der Anträge zur Änderung der RWR sowohl hier sowie in der aktuell rudersport-Ausgabe zu finden.

Damit ein hoher Meinungsbildungsprozess im Verband katalysiert werden kann, bittet die Regelkommission um aktive Beteiligung an der Gestaltungsdiskussion. Die Themenvielfalt in diesem Jahr ist wieder sehr ausgeprägt. Von der Regelung von Auslandsstarts, über die Themen „Fehlstart & Verwarnung“ bis hin zur Anpassung der Bootsklassen im Leichtgewichtsbereich bei Meisterschaften reicht das Spektrum.

Die veröffentlichten Anträge auf Regeländerung werden, so keine Einwände der Mitglieder vorliegen und es ein final übereinstimmendes Votum der Gremien des DRV gibt, am 01.01.2021 in Kraft treten.

Rückmeldung zu den Anträgen zur Regeländerung nimmt die Regelkommission bis zum 30.11.2020 unter regelkommission@rudern.de entgegen.