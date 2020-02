World Rowing Indoor Championship 2020

Für ein Teil der deutschen Para Nationalmannschaft geht es am Wochenende zusammen mit dem „Concept2 Team Germany“ nach Paris. Dort findet die diesjährige Concept2 Ergo Weltmeisterschaft statt. Die Athletinnen und Athleten haben sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen besonderen Auftakt der Wettkampfsaison vorbereitet. Bei dem Trainingslager in Spanien wurden unter den aufmerksamen Augen der Trainer viele Kilometer gerudert. Jetzt gilt es, die guten Trainingsergebnisse mit entsprechenden Platzierungen zu untermauern. Sylvia Pille-Steppat wird als erfahrene Wettkampfsportlerin am Wochenende vor allem die Konkurrenz für die kommende Saison ins Visier nehmen und ihren Platz unter den besten Frauen im PR1-Frauen behaupten. In ihrem Kielwasser wird bei dieser Veranstaltung, zum ersten Mal, ein vielversprechender Neuzugang die Arena betreten. Mit Manuela Diening wird das paralympische Frauenrudern in diesem Jahr einen engagierten Neuzugang präsentieren. Für alle daheim gebliebenen heißt es fleißig trainieren! Schon im April geht es für die Para Nationalmannschaft ins Trainingslager nach Breisach, wo der letzte Feinschliff für die kommenden Regatten erfolgen soll.