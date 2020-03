Das Coronavirus (SARS-CoV-2) ist weiter auf dem Vormarsch. Weltweit sind aktuell knapp 100.000 Menschen mit dem Virus infiziert. In Deutschland ist die Zahl auf 639 angestiegen – Nordrhein-Westfalen ist mit 329 bestätigten Fällen - vor allem im Landkreis Heinsberg - derzeit am stärksten betroffen (Stand 06. März 2020).

Auf der Seite des Bundesgesundheitsministerium findet man folgende Informationen zum Virus:

Welche Krankheitssymtome gibt es?

Die Krankheitsverläufe variieren stark von Person zu Person. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann zu Krankheitszeichen wie trockenem Husten, Fieber, Schnupfen und Abgeschlagenheit führen. Auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost wurde berichtet. Einige Betroffene leiden an Übelkeit und Durchfall.

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten. Der Anteil an asymptomatischen Fällen ist nicht klar, nach Angaben der WHO und Daten aus China spielen diese Fälle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 jedoch keine große Rolle.

Das Robert-Koch-Institut hat derzeit folgende Regionen als Risikogebiete eingestuft:

In China : Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) Im Iran: Provinz Ghom, Teheran

Provinz Ghom, Teheran In Italien: Provinz Bozen/Südtirol in der Region Trentine-Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei, die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

Provinz Bozen/Südtirol in der Region Trentine-Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei, die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Wie kann man sich schützen?

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegserkrankungen schützen eine gute Handhygiene, richtiges Husten und Niesen sowie Abstand zu Erkrankten halten auch vor einer Übertragung des neuen Coronavirus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle angeraten. Auch auf Händeschütteln sollte verzichtet werden. Generell sollten Menschen, die an einer Atemwegserkrankung leiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Für weitere Informationen und tägliche Updates besuchen Sie bitte die Seiten des BMG, des Robert-Koch-Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation.

Auswirkungen auf den Sport:

Weltweit werden (Sport-)Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Auch das Trainingslager des Team Deutschland-Achter wurde von Italien nach Portugal (Lago Azul) verlegt. Die FISA beschäftigt sich ebenfalls eingehend mit dem Thema. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Ruderregatten kurzfristig verschoben werden müssen. Sobald uns seitens des Weltruderverbandes Informationen vorliegen, werden wir diese kommunizieren.

Auch die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio sind bedroht. Das IOC gibt sich aber optimistisch und will alles dafür tun, dass die Spiele wie geplant am 24. Juli in der japanischen Hauptstadt eröffnet werden. Mit einem Brief hat sich IOC-Präsident Thomas Bach persönlich an die Athletinnen und Athleten gewandt und Stellung bezogen.

Der DOSB geht aktuell ebenfalls davon aus, dass die Olympischen Spiele ganz normal wie geplant stattfinden. Falls Qualifikationen und speziell Qualifikationswettkämpfe nicht vollumfänglich möglich sind, werden die Nominierungskriterien für das Team Deutschland, wo notwendig, entsprechend angepasst. Aktuelle Empfehlungen vor allem für Trainingslager und Wettkampfreisen sind auf der DOSB-Homepage zu finden.