Schweren Herzens hat am Mittwoch, den 28.04.2021 Fahrtenleiter Hans-Heinrich Busse die Teilnehmer der Verbandswanderfahrten Nr. 6 + 7 auf der Memel über die Absage dieser in Kenntnis gesetzt.

"Die Lage im Litauen ist weiterhin gekennzeichnet durch Restriktionen des öffentlichen Lebens bis 31.5. und danach bleibt unklar wie es weiter geht, ob und welche Hotels und Restaurants geöffnet sein werden. Bislang gilt Litauen als Hochrisikogebiet und bei Einreise und Ausreise stehen Tests und Quarantäneregelungen an" so Busse.

"Die Risiken erscheinen uns für Gruppen nicht zumutbar und eine zu große Belastung für die Durchführung - vor allem in Hinblick auf die An- und Abreise - von den beiden geplanten Wanderfahrten. Wir bedauern dies um so mehr, als Hoffnungen bestanden, dass beide Touren machbar gewesen wären. Darum hatten wir den Meldeschluss noch bis Ende April verschoben."