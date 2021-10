Nicht nur Valentina Rodini und Federica Cesarini für Italien sondern auch Claire Bove und Laure Tarantola für Frankreich, die Olympiasiegerinnen bzw. Vizemeisterinnen im Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen in Tokio, nehmen an der zweiten Ausgabe der European Rowing Coastal Challenge im Beach Sprint und Endurance teil, die vom 28. bis 30. Oktober in Marina di Castagneto (Livorno) stattfindet und deren Hauptsponsor Filippiboats ist. Im Beach-Sprint wird es die "Revanche" zwischen dem neuen Beach-Sprint-Weltmeister von Oeiras (Portugal), dem Italiener Giovanni Ficarra und dem norwegischen Vize-Olympiasieger von Tokio im Männer-Einer, Kjetil Borch, geben.

Eine weitere Neuigkeit ist das Startsystem, das vom Strand aus erfolgen wird, was die Faszination der Regatten erheblich steigert. Außerdem wird sowohl am Strand als auch auf der Langstrecke jedes Boot per GPS ausgestattet sein, das es Trainern, Zuschauern und Offiziellen ermöglicht, das Rennen sowohl im Streaming als auch auf der Leitwand am Strand zu verfolgen und in Echtzeit die Position ihrer Ruderer im Wasser zu kennen. Es bleibt zu hoffen, dass die Anmeldungen den Erwartungen der Organisatoren entsprechen, da die Anmeldefrist am 17. Oktober 2021 endet. Das Organisationskomitee wird jedoch insbesondere für die Beach-Sprint-Kategorie, bis zum Anmeldeschluss, nur eine Mannschaft pro Europäischem Land genehmigen. Weitere Anmeldungen von Ruderinnen und Ruderern sind jedoch erwünscht, werden aber unmittelbar nach Anmeldeschluss berücksichtigt, wenn das Regattaprogramm eine breitere Beteiligung von mehr als einer Mannschaft pro Land zulässt.