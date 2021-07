Analog zum DRV-Vereinsgespräch möchte auch die Deutsche Ruderjugend (DRJ) mit der Jugend (Jugendbetreuer*innen, Jugendvorstand, Juniorteamer, Jugendleiter*innen etc.) aus den Mitgliedsvereinen in den Austausch kommen und dafür ein DRJ-Vereinsgespräch via Zoom anbieten.

Wann? Am Samstag, den 07.08.2021

Uhrzeit? 10.00 -12.00 Uhr

Was? Austauschplattform, Vernetzung, voneinander lernen

Anmeldeschluss? Sonntag, der 01.08.2021

Im letzten Herbst hat die DRJ eine Umfrage verteilt, in der es um die damalige Corona-Lage ging, gerade in Bezug auf die Nachwuchsgewinnung/ -haltung und einen möglichen Unterstützungsbedarf durch die DRJ. Die Ergebnisse daraus wurden ebenfalls über die Landesjugendleitungen verteilt und zurück gespiegelt. Einige Projekte hat die DRJ daraufhin auch ins Leben gerufen, wie z. B. den digitalen Mittwochs-Workout via Instagram oder die Deutsche-Schüler-Ergometer-Challenge in Kooperation mit dem Bund Deutscher Schülerruderer. Dennoch ist nicht nur das geschriebene Wort wichtig, sondern auch der Austausch dazu. Deswegen soll darauf aufbauend ein Jugend-Vereinsgespräch stattfinden, um sich zu verschiedenen Themen zu unterhalten und sich zu vernetzen (mögliche Themen könnten z. B. sein: Nachwuchs- und Trainergewinnung/ -haltung, Inklusion, ..).

In den ersten 30 Minuten geht es um Aktuelles aus der Deutschen Ruderjugend sowie um vergangene und geplante Projekte. In der nächsten Stunde geht es in Breakout-Sessions, in denen sich untereinander zu verschiedenen (Wunsch-) Themen ausgetauscht werden kann. Dabei sind die Teilnehmer*innen frei auch die Breakout-Sessions nach 30 Minuten zu wechseln und nochmal in ein weiteres Thema reinzuschnuppern. Die letzten 30 Minuten sind als Feedbackrunde gedacht.

Ablauf:

10.00 – 10.30 Uhr Aktuelles aus der DRJ

Breakout-Sessions:

10.30 – 11.00 Uhr Themenblock I

11.00 – 11.30 Uhr optional Themenblock II

11.30 – 12.00 Uhr Feedback und Abschluss

Die Themenwünsche für die Breakout-Sessions können bei der Anmeldung mit angegeben werden und werden nach dem Anmeldeschluss veröffentlicht. Auch die Zugangsdaten werden im Anschluss an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Im Nachgang bietet Philipp Birkner von Wirfüryannic noch ein Workshop zur psychischen Gesundheit, gerade im Hinblick auf die Corona-Lage, an. Dafür können 2 LE zur Lizenzverlängerung angerechnet werden.

Uhrzeit? Ca. 12.15 – 13.45 Uhr

Zur Anmeldung

Wir freuen uns auf einen guten Austausch.