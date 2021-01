Vom 25.-28.03.2021 findet das Jugendleiterseminar Teil B statt. Noch ist nicht abzusehen, ob es in Präsenz in Ratzeburg stattfinden kann oder ob wir, wie beim Teil A im Dezember 2020, eine Online-Veranstaltung organisieren werden. Eines steht jedoch fest: Es findet statt und es sind noch Plätze frei!

Die Inhalte:

Rudern ist mehr...

Planung und Durchführung von Wanderfahrten/Freizeiten/Ausflügen

Ruderergometer

Erwärmung - sinnvoll und richtig

Koordination/Gleichgewicht/Beweglichkeit

Sportmedizin/Erste Hilfe

Mit Menschen umgehen

Gruppen betreuen und motivieren (gruppendynamische Prozesse, Rollen in Gruppen, Interaktionsspiele)

Umgang mit Konflikten

Kinder und Jugendliche heute/Persönlichkeitsentwicklung

Die Seminare der Deutschen Ruderjugend richten sich in erster Linie an Jugendleiter/-innen und Jugendbetreuer/-innen im Rudern. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll neben dem Wissenstransfer vor allem die Möglichkeit gegeben werden, sich getreu dem Motto der Deutschen Sportjugend „Erfahrungsraum für Engagierte“ untereinander auszutauschen und aktiv an der Netzwerkbildung zu beteiligen. Willst auch du dich beteiligen? Dann melde dich gleich an.