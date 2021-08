Heute standen die Finals bei den Paralympischen Spiele im Sea Forest Waterway in Tokio an. Auch wenn es am Ende keine Medaille für das deutsche Team gab, haben Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) als Fünfte im PR1 W1x und Marcus Klemp (Offenbacher RG Undine) als Achter im PR1 M1x starke Ergebnisse bei ihren ersten Paralympics erzielt.

Pille-Steppat wird Fünfte

Ihr Ziel war das A-Finale im PR1 W1x, das hatte Sylvia mit dem 2. Rang im Hoffnungslauf gestern erreicht. Im Rennen heute wollte die Hamburgerin dann mal schauen, was möglich ist – vielleicht sogar Bronze? An der Spitze machte wie zu erwarten die Weltbestzeithalterin aus Norwegen, Birgit Skarstein das Tempo, gefolgt von Moran Samuel aus Israel. Sylvia nahm gemeinsam mit der Französin und Ukrainerin die Verfolgung auf. Doch nach der Streckenhälfte war Nathalie Benoit aus Frankreich auf dem Bronzerang schon 16 Sekunden vor der Deutschen, damit war die Medaille zu dem Zeitpunkt schon außer Reichweite. Am Ende wurde es Rang fünf für Sylvia. Gold ging nach Norwegen, Silber nach Israel und Bronze nach Frankreich. (Zitat folgt)

Versöhnlicher Abschluss für Klemp

Einen versöhnlichen Abschluss wollte Marcus Klemp nach dem verpassten Finaleinzug finden. Und das gelang dem gebürtigen Rostocker. Der Deutsche lieferte sich lange einen spannenden Zweikampf mit dem Russen Aleksey Chuvashev. Bug an Bug ging es auf die letzten 500 m. Dem Schlussspurt des Russen konnte Marcus nicht folgen, am Ende wird es ein starker zweiter Platz im B-Finale. Damit beendet er seien ersten Paralympics auf dem achten Rang. „Mit dem Rennen heute bin ich zufrieden. Ich würde es als versöhnlichen Abschluss der Regatta bezeichnen wollen“, so Klemp-

