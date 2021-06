Wie im Januar bereits berichtet, ist der Deutsche Ruderverband ist von Beginn an über das Fachressort Ruderreviere, Umwelt und Technik in den Beteiligungsprozess des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) eingebunden. Nun steht die Veröffentlichung des Masterplans Freizeitschifffahrt an.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 8. Juni, um 14 Uhr über einen Livestream statt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wird den Masterplan vorstellen. Aus Politik und Verwaltung nehmen außerdem Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Dr. Norbert Salomon, Leiter der Abteilung Wasserstraßen und Schifffahrt im BMVI, und Prof. Dr. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), an der Veranstaltung teil. Weitere Gäste aus den Bereichen Freizeitschifffahrt und Wassertourismus sind Petros Michelidakis, Direktor der "boot Düsseldorf", Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands (DTV), Robert Marx, Präsident des Bundesverbands Wassersportwirtschaft e.V. (BVWW), und Matthias Wedepohl, Wassertourismusexperte von Project M.

Zum Ablauf der Veranstaltung:

Ab 13.45 Uhr können Sie sich digital im Konferenzraum einfinden

Um 14 Uhr erfolgt die Begrüßung und Einführung. Anschließend wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Masterplan Freizeitschifffahrt vorstellen.

Anschließend wird es Raum für Pressefragen geben.

Ab ca. 14.40 Uhr werden die Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie aus Freizeitschifffahrt und Was-sertourismus über die Zukunft der Freizeitschifffahrt und Nachhaltigkeit des Wassertourismus in Deutschland diskutieren.

Gegen 16.00 Uhr wird die Veranstaltung abgeschlossen.

Zum Veranstaltungs-Livestream gelangen Sie über den folgenden Link:

www.bmvi.de/masterplan-freizeitschifffahrt

Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Gerne können Sie diese Informationen an andere Interessierte der Freizeitschifffahrt weiterleiten. Informationen zur Veröffentlichungsveranstaltung sowie den Link zum Livestream finden Sie ebenfalls auf unserer Projektwebseite masterplan-freizeitschifffahrt.bund.de.

Referat WS 13 - Management der Nebenwasserstraßen

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Robert-Schuman-Platz 1

53175 Bonn

E-Mail: Masterplan-Freizeit@bmvi.bund.de www.bmvi.de