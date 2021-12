Workshop - Fördermöglich- keiten für Vereine

Am 29.11.2021 fand der Vereinsworkshop mit dem Thema "Fördermittel für Vereine" statt. Zu Beginn gaben die Referenten der Ruderjugend einen Einblick in die Vielfalt der Fördermöglichkeiten. So wurden die eigenen Projekte der Ruderjugend vorgestellt, aber auch auf die Möglichkeiten Fördermittel für internationale Projekte über die Deutsche Sportjugend zu beantragen hingewiesen. Im anschließenden offenen Austausch berichteten die Vereine von ihren Erfahrungen und steuerten noch zahlreiche Möglichkeiten Fördermittel zu beantragen bei.

1. Fördermöglichkeiten der Ruderjugend:

Deutschlands schnellste Klasse

Rudern für Toleranz

Schüler*innen- Achter-Cup

Das Grüne Band

Aktionstage für Vereine 2022

2. Fördermöglichkeiten für internationale Programme

Deutsche Sportjugend - Schwerpunktländer mit eigenem Jugendwerk

Deutsch-Französisch (DFJW)

Deutsch-Griechisch (DGJW)

Deutsch-Polnisch (DPJW)

Weitere Länder über KJP-Anträge

3. Fördermöglichkeiten auf Bundesebene

Aufholpakete nach Corona von:

Deutsche Kinder und Jugend Stiftung Auf!leben – „Zukunft ist jetzt“ Fond

Deutsche Sportjugend Förderungen von Aktionstagen

Diverse Programme bei den Landessportbünden/ der Landessportjugend

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

4. Fördermöglichkeiten auf Länder/ Kommunaler Ebene

Landessportbünde/ Landessportjugend

Programme von kommunalen Jugendring-Organisationen

Förderprogramme von Städten/Kommunen

5. Weitere Ideen für Fördermittel