Die Deutsche Ruderjugend (DRJ) veranstaltet ihre 25. Mitgliederversammlung in Hannover. Durch die Corona Pandemie konnte der letzte Jugendrudertag nur in verkleinerter Form stattfinden. Für dieses Jahr planen wir wieder eine "normale" Veranstaltung von Freitag bis Sonntag. Wir freuen uns auf viele junge und engagierte Delegierten.

Programm

Am Freitag ist die Anreise mit einem Come together vorgesehen. Samstag finden für die Gremien der DRJ Sitzungen statt und für alle Teilnehmenden werden vor- und nachmittags Workshops angeboten. Zum einen 'Internationale Jugendbegegnungen' und zum anderen 'Sport-/Kraft-/Athletikübungen für das Vereinstraining'. Abends sind wir zu Gast im Rathaus von Hannover. Am Sonntag findet die parlamentarische Sitzung im Toto-Lotto-Saal des LSB Hannover statt.

Teilnahme

Bitte melden Sie sich über das Online-Anmeldeformular bis zum 31. August 2022 an.

Fristen

Anträge zum Jugendrudertag sind ebenfalls bis zum 31. August 2022 schriftlich bei der Deutschen Ruderjugend einzureichen und werden spätestens am 14. September 2022 veröffentlicht.

Delegiertenkarten können Sie noch bis zum 12. Oktober 2022 im Jugendsekretariat einreichen.

Übernachtung

DJH Jugendherberge International Hannover

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1

30169 Hannover

Parlamentarische Sitzung am Sonntag, den 16. Oktober 2022

Toto-Lotto-Saal im LSB Hannover

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

Tagesordnung zum 25. Jugendrudertag 2022

Was kann schiefgehen?

Corona hat uns gelehrt: keine Veranstaltung ist sicher, bis der Tag gekommen ist. Organisatoren können nach wie vor nur „auf Sicht“ fahren. Das gilt auch für den Jugendrudertag: Verordnungen einhalten und dennoch möglichst viele Teilnehmer*innen – das sind zwei Enden eines Ruders. Wir behalten uns vor, dass auch noch kurzfristige Änderungen möglich sein können bis hin zu einer Absage der Präsenzveranstaltung, sollte es die Lage nicht anders zulassen. Warten Sie daher mit Ihrer Reise-/Ticketbuchung bis zum spätmöglichsten Zeitpunkt, sodass keine unnötigen Kosten für Sie entstehen.

Hygienekonzept

Das Hygienekonzept zur Veranstaltung wird auf rudern.de aktuell zur Verfügung stehen.

Fragen?

Melden Sie sich gerne unter info@ruderjugend.org!