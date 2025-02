Bootshaus-Benefiz-Projekts mit der Ruderversion des Bananen-Sprayers Thomas Baumgärtel

Die Bonner Schülerrudervereine SRC (Friedrich-Ebert-Gymnasium) und GRC (Ernst-Moritz-Arndt) haben seit gut zehn Jahren kein Bootshaus mehr.

Eine Initiative von Ehemaligen möchte diesen Zustand seit einigen Jahren ändern.

Die Stadt Bonn hat dazu ein Grundstück auf Erbpacht zur Verfügung gestellt, sowie zahlreiche Auflagen zur ökologischen Bauausführung…

Damit wird das Bootshaus rund 2,5 Mio. € kosten.

Um den Eigenanteil zur Finanzierung zu stemmen sind schon zahlreiche Spendenaufrufe getätigt worden.

Am Donnerstag den 23. Januar wurde dann zu einer Benefiz-Gala eingeladen, bei der der Sprayer Thomas Baumgärtel seine Ruderbanane präsentierte.

Mit Harald Nägeli und Banksy ist Thomas Baumgärtel einer der renommiertesten Streetart-Künstler. Seine an rund 4000 öffentlichen Gebäuden wie Museen seit 1983 in Pochoir-Technik gesprayten Bananen sind inzwischen ein Qualitätsmerkmal oder „Excellenzbanane“ und werden dort schon fast kultisch erhalten. Thomas Baumgärtel: „Wie auch immer Sie die Banane deuten – es werden immer Fragen bleiben, denn - alles ist Banane! Oder?“

Zugunsten des Bootshauses sind gerahmte Originale der Ruderbanane in einer Edition von 199 Exemplaren gefertigt worden: Spraylack auf Bütten, signiert und nummeriert. Diese seriellen Unikate, bei denen sich jeder Sprayprozess vom anderen unterscheidet kosten 1200 €. (Bezugsquelle am Ende des Beitrags)

Etwas kommerzieller wird eine Ruderbanane im Siebdruck in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren angeboten. Diese kostet dann 550 €.

Abgerundet wird das Angebot mit einer Merchandising-Kollektion bestehend aus Hoody, T-Shirt, Leinenbeutel, Tasse, Magnet und Sticker. (Bezugsquelle am Ende des Beitrags)

Wieso ist ein neues Bootshaus eigentlich nötig?

Bis Mitte der 1960er Jahre hatten beide Vereine eigenen Bootshäuser in der Bonner Gronau.

Die Grundstücke wurden aber für den Neubau des Abgeordneten-Hochhauses „Langer Eugen“ benötigt. Der Name ist im Übrigen eine Anspielung auf die mit 1,68 m eher geringe Körpergröße des damaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier.

Die anderen Sportanlagen der Stadt Bonn wurden in den Sportpark Nord verlegt – für die Ruderer des SRC und GRC begann aber jetzt ein Leidensweg mit Provisorien.

Zunächst wurden die Boote im Maschinenhaus des Wasserwerks gelagert das später den Übergangsplenarsaal des Deutschen Bundestages beherbergte. Ab Mitte der 1970iger Jahre konnte man für rund 30 Jahre eine Bootshalle beim Bonner Ruder-Verein beziehen. Danach wurden SRC und GRC ins Bootshaus der Uni Bonn verlegt, die aber 2013 kündigte. Seit dem stehen SRC und GRC auf der Straße. Die Boote mussten dann in einem ehemaligen Hallenbad gelagert werden – da musste dann auch wieder raus - es ging in eine Lagerhalle - und ja dies war auch keine Dauerlösung…. Aktuell ist man wieder im Hallenbad…

Erfolgreicher Benefiz-Abend mit über 130 Gästen

Die Präsentation des Benefiz-Projekts am 23. Januar 2025 in der Aula des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, Bonn, war ein großer Erfolg. Katja Dörner, Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, war persönlich für ein Grußwort gekommen. Der NWRV war durch Willi Hummels vertreten.

Das Benefiz-Projekt gibt dem Bootshaus-Bau deutlich mehr Aufmerksamkeit und stärkt die Zuversicht auf das Gelingen.

Der DRV wurde durch seinen Vorstand Alexander Kersten repräsentiert. In seiner Begrüßung machte er deutlich: „Ein Schüler-Bootshaus wie dieses ist weit mehr als eine Halle für Boote. Es wird die neue Heimat für viele junge Menschen und Hoffnungsträger sein.“ Und weiter: „Rudern prägt das Leben positiv. Wer einmal nervös an einem Renn-Start gewesen ist, der ist resistent gegen Stress bei Prüfungen und Bewerbungen“

Dies gilt insbesondere bei den Bonner Schülerruderern, die die Ruder-Clubs vollkommen selbständig und eigenverantwortlich organisieren. Lehrer beschränken sich hier maximal „auf einen Schulterblick“.

Jetzt kommt es darauf an, dass möglichst viele Ehemalige und Rudersportbegeisterte die Kunstobjekte kaufen oder dafür im Kreis von Freunden, Bekannten und Berufskollegen werben.

Sie eignen sich für Wohnungen, Arzt-Praxen, Anwaltskanzleien und Firmenflure.

Bezugsquellen:

Die Spray-Grafik auf Büttenpapier (39 x 50 cm, Auflage 199 Ex ., 1200 € )und Siebdrucke mit dem gleichen Motiv (39 x 50 cm, Auflage 500 Ex., 550 €) können bei der Galerie Geißler-Bentler in Bonn bestellt werden. Die Preise verstehen sich inclusive Rahmung

Merchandising-Produkte mit dem gleichen Motiv, wie Leinenbeutel, T-Shirts, Hoodies, Postkarten, Sticker, Magnete und Tassen können beim Kunstkabinett-Moll in Bonn-Bad Godesberg bestellt werden.

Zudem haben SRC und GRC auch auf LinkedIn und in unserem Blog auf Englisch für ein Sponsoring geworben „Support the new boathouse …“.

Mehr Informationen unter www.rudern-ema-feg.de/blog.