Chengdu 2021 FISU World University Games

Die World Univsersity Games in Chengdu laufen. Die „Olympischen Spiele“ der StudentInnen sollten bereits vor zwei Jahren stattfinden. Doch wie zu oft, in den vergangenen Jahren wurde auch diese Sportveranstaltung Opfer der Covid-19 Pandemie. Nun werden diese Wettkämpfe vom 28.07. bis zum 08.08.2023 nachgeholt. Bei den FISU World University Games messen sich insgesamt 160 deutsche studentische SpitzensportlerInnen aus 14 verschiedenen Sportarten mit Athelten und Athletinnen aus aller Welt. Die deutsche Rudermannschaft mit insgesamt 24 SportlerInnen bildet neben den Leichtathleten die zweitgrößten Disziplingruppe des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh).

Die Nominierung für die World University Games erfolgte in verschiedenen Stufen. Der erste Schritt bestand in der Bewerbung beziehungsweise formlosen Anmeldung im Meldeportal des adh. Im Verlauf der Rudersaison konnten sich die SportlerInnen mit ihren eigenen Leistungen anbieten. In gemeinsamer Absprache der Disziplinchefs Rudern im adh, Heiner Schwartz und Dr. Sören Dannhauer, mit Cheftrainerin Brigitte Bielig sowie U23 Bundestrainer Marcus Schwarzrock, wurde ein 24-köpfiges Ruderteam gebildet – die größte Studierenden-Nationalmannschaft der RuderInnen in den vergangenen Jahren.

Wer ist für die RuderInnen am Start?

Bei den Frauen am Start:

LGW W 1x – Julia Tertünte (Universität Münster)

W2- - Paula Rossen (TU Hamburg), Alissa Buhrmann (Universität Lübeck)

W2x – Lena Siekerkotte (Universität Wuppertal), Rianne Lagerpusch (Universität Frankfurt)

Bei den Männern am Start:

LGW M 1x – Zeno Roberston (Universtät Hamburg)

LGW M 2x – Nikita Mohr (Universität Köln), Finn Wolter (Universität Witten/Herdecke)

M1x – Jannis Romanoswi (HS Hannover)an

M2x – Syndney Garbers (Universität Hannover), Aaron Erfarnian (TU Braunschweig)

M8+ - Lukas Föbinger (TU Dortmund), Henry Hopmann (Universität Bochum), Friedrich Dunkel (Universität Hamburg), David Keefer (TU Dortmund), Henning Köncke (Medical School Hamburg), Rene Schmela (HS Ruhr West), Tom Tewes (Universität Bochum), Leon Schandl (TU Dortmund), Steuermann: Till Martini (Universität Erlangen-Nürnberg)

Mixed Bootsklasse:

Mixed 4x – Felix Heinrich (TU Braunschweig), Elrond Kullmann (North Eastern University, USA), Helena Brenke (KIT Karlsruhe), Janka Kirstein (Universität Hannover)

Betreut werden die AthletInnen von Florian Momm, Julia Hoffmann, Maximilian Pawlik und der Ruder-Delegationsleitung Dr. Sören Dannhauer.

Ausblick: Studentischer Spitzensport 2024 und Rhine-Ruhr-University Games 2025

Im kommenden Jahr sind die World University Championships in Rotterdam, Niederlande, das angestrebte Spitzensport-Event für die RuderInnen der Studierenden-Nationalmannschaft.

Die nächsten FISU World University Games sind in zwei Jahren die Rhine-Ruhr University Games 2025 in Deutschland, bei denen die Sportart Rudern als optionale Sportart erneut im Programm aufgenommen wurde. Die Ruderwettkämpfe finden dann auf der Regattabahn in Duisburg statt. Ziel des Disziplinteams Rudern im adh ist es, die Rhine-Ruhr University Games 2025 schon heute bei den Aktiven bekannt zu machen, und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband bei den „Heimspielen“ eine komplett besetzte deutsche Mannschaft aufzustellen.

Zusätzliche Informationen hier zu finden.