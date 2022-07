Der DRV sucht eine/n Referentin/en Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d)

Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist mit über 85.000 Mitgliedern in 480 Mitgliedsvereinen einer der erfolgreichsten Spitzenverbände des deutschen Sports. Rudern ist eine gesunde Sportart, die bis ins hohe Alter erlernt und betrieben werden kann und ganzjährig möglich ist. Neben der Herausforderung im Leistungssport sind der Breitensport und das Erleben der Natur im Wanderrudern wichtige Säulen unserer Sportart.

Zum 1. September 2022 suchen wir für unsere moderne Geschäftsstelle in Hannover eine/n Referentin/-en Öffentlichkeitsarbeit (M/W/D).

Was Dich erwartet

übergreifende Pressekoordination auf nationaler und internationaler Ebene

Pressekoordination und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Nationalmannschaften

Organisation und Koordination von Medientagen und Fotoshootings

Erstellung eines jährlichen themenbezogenen Redaktionsplans

Erstellung von Videobeiträgen und Druckerzeugnissen

Verfassen von Newsbeiträgen, Grußworten, Sprechzetteln, Statements und Sprachregelungen für den Vorstand und Präsidium

Beantwortung von schriftlichen und mündlichen Anfragen von Medien/Journalist*innen in enger Abstimmung mit dem Vorstand

Begleitung von Interviews und presserelevanten Auftritten

Corporate Publishing für Veröffentlichungen

inhaltliche Betreuung der verbandseigenen Homepage und der Social-Media-Kanäle

Leitung und Organisation von Pressekonferenzen

Was Du mitbringen solltest

Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität sowie ein ausgeprägtes Organisationstalent aus. Du arbeitest gerne in einem Team, zusammen mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und verfügst über ein hohes Maß an sozialer und kultureller Kompetenz. Du bist in der Lage Verbandsstrukturen und übergeordnete Interessen in Einklang zu bringen. Deine Bereitschaft zu Einsätzen an Wochenenden und zu mehrtägigen Dienstreisen auch ins Ausland setzen wir voraus.

Wir erwarten

einschlägiges Hochschulstudium oder Berufsausbildung und -erfahrung

sicherer Umgang mit Grafikprogrammen (u.a. lndesign, Photoshop, Canva, CMS-Drupal)

Kenntnisse in Budgetplanung und -Überwachung

Freude an der Erstellung von redaktionellen Beiträgen sowie kreativer Arbeit in den sozialen Netzwerken

eigenständiges und sorgfältiges Arbeiten sowie ein hohes Maß an Teamfähigkeit

einen Führerschein der Fahrerlaubnisklasse B

Erfahrungen aus einer haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Sportverein sind von Vorteil

Wir bieten

eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe im Sport

Teamwork und ein hohes Maß an Selbstverantwortung

flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens

kooperative Führung und kurze Entscheidungswege

eine leistungsgerechte Bezahlung in den Grenzen des TVöD

Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. deiner Gehaltsvorstellungen bis zum 10.08.2022 ausschließlich per E-Mail an:

Mario Woldt

Sportdirektor

Deutscher Ruderverband e.V.

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover

mario.woldt@rudern.de