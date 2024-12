DRJ-Schwedencamp 2025: Anmeldung ab jetzt möglich!

Nach der Pause im Jahr 2024 macht sich die Deutsche Ruderjugend zusammen mit den Teilnehmenden vom 24. Juli bis 9. August 2025 wieder auf den Weg in das Herz Skandinaviens.

Wir werden gemeinsam in Gig-Booten über die beeindruckenden Seen des Dalsland-Kanals rudern und auf Inseln in Hängematten übernachten. Im Fokus des Camps soll eine Wanderfahrt entlang des Dalsland Kanals bis zum Vänern, dem größten Binnensee der EU, stehen. Entscheidungen bezüglich der Rudertouren werden vor Ort je nach Wetter und im Dialog mit den Teilnehmenden getroffen.

Wir tauschen uns regelmäßig über Erlebnisse, das Tagesgeschehen und Erfahrungen während der Ausflüge aus. Über die Gestaltung des weiteren Programms könnt ihr bestimmen. Langeweile sollte hier nicht aufkommen, denn wir haben eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten vorbereitet. Dazu zählen Wanderungen durch die Natur, wildnispädagogische Aktivitäten, Schwimmen, morgendliches Yoga oder Laufen, Inseltage in der Hängematte und vieles mehr.