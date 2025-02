DRV-Fortbildung Steiermark 2025

Schon am Vormittag des 11.01.2025 machten sich sechs Ruderinnen und Ruderer des Wassersportvereins Meppen auf den Weg in die Steiermark, Österreich. Sehr gespannt waren wir auf das Langlaufen, die Landschaft, die Unterkunft und die Gruppe.

Zu unserer Teilnehmergruppe stieß nach unserer Ankunft noch ein Ruderer aus Offenbach und so hieß uns Stefan Pless als Lehrgangsleiter in seinem Haus in Altirdning herzlich willkommen. In den geräumigen Doppelzimmern mit traumhaftem Blick auf den Grimming und einer gemütlichen Küche, in der viel gemeinsam gekocht wurde, konnten wir einwandfrei eine Woche verbringen. Die Teilnehmenden waren sich nicht alle bekannt, aber schnell kamen alle ins Gespräch und ein ausgiebiger Austausch begann.

Sechs Fortbildungstage standen an, in denen wir eine Vielzahl an Themen besprochen haben und kennenlernen durften: Vom Skilanglauf (klassisch und Skating), der Techniklehre vom Anfänger bis zum Profi, Gymnastik, Pflege der Skier, gesunder Ernährung und Sport bis zur Zubereitung von regionalen Gerichten, Eisstockschießen, Wanderungen durch die herrliche Umgebung, die Natur der Steiermark erkunden und pure Entspannung, war alles dabei.

Die Teilnehmenden haben sich wundervoll verstanden und so konnte Stefan auf den Loipen in Bad Mitterndorf jedem Teilnehmenden, je nach individuellem Können, die unterschiedlichen Bewegungsformen des klassischen Skilanglaufens und später auch der Skating-Technik vermitteln. Dabei durften wir die wunderbare schneereiche Landschaft und den Blick auf die Berge genießen.

Der Kursleiter hat durch seinen großen Erfahrungsschatz und seine umsichtige Art dafür gesorgt, dass sich alle immer sicher und gut aufgehoben gefühlt haben. Die Teilnehmenden haben auf ihre eigene Art und Weise dazu beigetragen, dass es eine sehr erlebnisreiche Woche für alle wurde.

Am 18.01.2025 haben sich alle Teilnehmenden mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder auf die Heimreise gemacht, mit dem Wissen, das neu Erlernte aus der Fortbildung und die gemeinsam verbrachte Zeit so schnell nicht zu vergessen.