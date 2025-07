FINAL FOUR 2025: DRJ sucht Teams für Wochenende in Rendsburg

Die Deutsche Ruderjugend veranstaltet 2025 zum dritten mal das DRJ FINAL FOUR im Rahmen des SH Netz Cups vom 8. - 10. August in Rendsburg.

Seit 2023 lädt die Deutsche Ruderjugend die schnellsten vier Klassen des Jahrgangs 5 des Wettbewerbs "Schnellste Klasse Deutschlands" nach Rendsburg ein und verbringt mit ihnen ein spannendes Wochenende voller Sport, Spaß und neuen Event-Eindrücken. Das Video auf dieser Seite liefert einen super Überblick über das Event.

2025 soll das Final Four vom 8. - 10. August wieder im Rahmen des SH-Netzcups in Rendsburg stattfinden.

Da dieser Termin jedoch mitten in der Ferienzeit liegt, hat sich die Suche nach Teams bislang als sehr schwierig herausgestellt.

Aus diesem Grund der Aufruf:

Die DRJ ist auf der Suche nach Teams, die am FINAL FOUR 2025 teilnehmen!

Hier einmal in Kürze, was das FINAL FOUR ist:

Der SH Netz Cup findet vom 8. - 10. August in Rendsburg statt Im Rahmen des SH Netz Cups werden die Teams noch einmal in einem Turniermodus auf Ergometern auf einer großen Bühne gegeneinander antreten.

Unterkunft: Die DRJ stellt beim SH Netz Cup eine Unterkunft zur Verfügung, in der die Teams (8 Sportler:innen) + Betreuer*innen schlafen können. Die Kosten für die Unterkunft werden von der DRJ übernommen.

Verpflegung: In der Unterkunft wird es Frühstück geben. Frühstück und die Abendessen (Freitag und Samstag) übernimmt die DRJ. Mittagessen zahlt jede Gruppe selbst

An- und Abreise: Die An- und Abreise muss von der Klasse/ der Schule selbst organisiert werden. Die anfallenden Kosten tragen die Schulen/ Klassen selbst. Die Anreise ist für Freitag-Abend, den 08. August 2025 geplant. Die Abreise ist für den Nachmittag des 10. August 2025 eingeplant.

Betreuung: Wir haben Personen vor Ort, die das gesamte Projekt für uns koordinieren. Jedoch müsste pro Team eine Betreuungsperson gestellt werden. Die Betreuungsperson sollte mind. 18 Jahre alt sein und Erfahrung im Umgang mit Jugendgruppen haben.



Die DRJ lädt die acht Sportler:innen eines Teams sowie eine Betreuungsperson pro Team ein.

Die Sportler:innen des Teams sollten im Alter des Schul-Jahrgangs 5 oder 6 sein.