Jugendrudertag 2024 - Anmeldung ab jetzt möglich

Am Freitag ist die Anreise mit einem Abendessen in der Jugendherberge und einem Impulsvortrag vorgesehen. Samstag finden für die Gremien der DRJ Sitzungen statt und für alle Teilnehmenden werden vor- und nachmittags spannende Workshops angeboten. Zum einen „junges Engagement in Sportvereinen“ und zum anderen zu der Bewerbung Deutschlands für die Olympischen Spiele . Abends veranstalten wir einen DRJ-Empfang. Am Sonntag findet die parlamentarische Sitzung im Sitzungssaal der Jugendherberge an der Horner Rennbahn statt.