Liga Champions beim ba group Final-Renntag auf der Binnenalster gekrönt

In der 1. Ruder-Bundesliga der Frauen gab es erstmals ein Dreiergespann, das punktgleich als Tabellenführerinnen zum Finale anreiste, der HavelQueen-Achter Berlin, der Banner Wiking Linz und der Meenzer Express. Über den Renntag waren es einmal mehr diese drei Teams, die sich für die Halbfinals um die Top 4 qualifizierten. Doch auch die Hamburger Mädels vom Alstersprinter konnten ihren Heimvorteil nutzen und erstmals in dieser Saison in die Top 4 vordringen.

Die mit viel Spannung erwarteten Halbfinals boten wieder Sprintrudern vom Feinsten. Unter frenetischen Anfeuerungsrufen durch ihr Heimpublikum mussten sich die Hamburgerinnen den bärenstarken Havelqueens im ersten Halbfinale geschlagen geben. Das zweite Halbfinale war hochdramatisch, würde es doch darüber entscheiden, welches Team noch weiter Titelhoffnung haben durfte. Am Ende setzte sich der Meenzer Express mit der Winzigkeit von 4 Zehntelsekunden gegen die Liga-Champions vom Banner Wiking Linz durch. Im kleinen Finale waren es dann wieder die Österreicherinnen, die ihren Bugball vor dem Alstersprinter über die Ziellinie schoben. Im großen Finale musste sich der Liga-Neuling aus Mainz den erfahrenen Havelqueens aus Berlin (Liga-Champions 2018 und 2019) geschlagen geben.

Was haben uns die Frauen für eine Saison geboten? Zu jedem Renntag hat die Tabellenführung gewechselt und am Ende entscheidet ein Rennen von rund 45 Sekunden über den Titel. Neben den Tagessieg konnten sich die Havelqueens zu dem über das damit verbundene Preisgeld von 1.000 Euro freuen, das die Firma KROONGARD gesponsert hat, bevor sie anschließend den Ligapokal in die Höhe recken durften.