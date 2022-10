Noch drei Wochen bis zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag 2022 - jetzt anmelden!

In der letzten Septemberwoche fanden an drei Abenden digitale Dialogforen zur neuen DRV-Struktur statt. Wie bereits in den Foren im März, Mai und Juni wurde auch letzte Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag konstruktiv sowie leidenschaftlich diskutiert und die gut 120 Teilnehmenden konnten Fragen rund um die neue DRV-Struktur und Satzung stellen. Einen Einblick bekommt ihr durch den Mitschnitt des digitalen Dialogforums vom 28.September 2022:

Damit ist die digitale Dialogforen-Reihe zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag abgeschlossen. Weitere digitale Dialogforen zur DRV-Strukturreform sollen folgen, da der Austausch mit den Vereinen auch in Zukunft enorm wichtig sein wird. Die Einladung dafür findet ihr zeitnah hier auf rudern.de.

In drei Wochen, am 29. Oktober 2022, kann in Hannover nun über die mehrfach präsentierte, diskutierte und überbearbeitete Beschlussvorlage abgestimmt werden. Seid dabei und meldet euch jetzt noch zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag im Toto-Lotto-Saal des Landessportbundes Niedersachsen an.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wegweisende Entscheidungen in Hannover!