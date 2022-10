Noch zwei Wochen bis zum 66. Außerordentlichen Deutschen Rudertag 2022 - jetzt anmelden!

In 14 Tage ist es soweit: der 66. Außerordentliche Deutsche Rudertag findet im Toto-Lotto-Saal des Landessportbundes Niedersachsen in Hannover statt. Die Vorbereitung für Samstag, den 29. Oktober 2022 sind in vollem Gange.

In den letzten Wochen gingen in der Geschäftsstelle Änderungsanträge zu dem TOP 5.2. „Antrag auf Neufassung der Satzung“ ein. Diese werden aktuell aufbereitet und im Laufe der nächsten Woche in einer Gegenüberstellung an die Delegierten und die Verbandsmitglieder zu Versand gebracht sowie auf www.rudern.de veröffentlicht.

Neben den Anträgen haben wir bereits zahlreiche Anmeldungen zu Rudertag erhalten. Wer sich noch anmelden möchte, findet alle Informationen und Unterlagen hier.

Hinweise zur Anmeldung:

Wir möchten euch aus organisatorischen Gründen bitten, uns eure Anmeldung und die ausgefüllten Vollmachtsformulare - sofern noch nicht geschehen - möglichst bis zum 21.10.2022 an die Geschäftsstelle in Hannover zu senden. Dies würde uns helfen, die Abläufe am Rudertag erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Bis zum 21.10.2022 eingehende Anmeldungen/Vollmachten werden bearbeitet und vor dem Rudertag mit weiteren Hinweisen und der Originalvollmacht per Post direkt an die Delegierten versendet. Diese Originalvollmacht ist bei der Stimmkartenausgabe in Hannover nochmals vorzulegen. Die übrigen Anmeldungen/Vollmachten werden zum Rudertag vor Ort am Änderungsschalter im Tagungsbereich des Toto-Lotto-Saal des Landessportbundes Hannover bearbeitet. Bitte denkt daran, dass die Bearbeitung vor Ort deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt und längere Wartezeiten für euch zur Folge haben.

Bitte beachtet auch, dass jede:r Delegierte seine Vertretungs- und Stimmberechtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen muss, die vom Vorstand des entsendenden ordentlichen Mitglied - entsprechend der im Vereinsregister eingetragenen Vertretungsberechtigung - unterzeichnet sein muss. Diese Vollmacht ist auch vorzulegen, wenn ihr selbst zeichnungsbefugt sind und selbst am Rudertag teilnehmen möchtet. Die Vollmacht dient auch als Anmeldung zum Rudertag.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und wegweisende Entscheidungen in Hannover!