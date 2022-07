NRW gewinnt Gesamtwertung der Langstrecke

Die Anreise am Donnerstag hatten alle Ruderjugenden gut hinter sich gebracht. Boote aufriggern, Zelte, Tische und Bänke aufstellen, Regattaplatz erkunden und die ersten Meter im Boot zurücklegen. Im Anschluss ging es dann zur Eröffnungsfeier des 53. Bundeswettbewerbes, bei der die Schlachtrufe lauthals über den Regattaplatz geschrien wurden. Die Eröffnungsfeier endete mit der Übergabe der offiziellen BW-Flagge an den BSC Bremen, der als Ausrichter den Regattaplatz am Werdersee rausgeputzt hatte.

Am Freitag ging es dann ab 9 Uhr für die Teilnehmenden auf die 3.000 Meter Langtrecke. Die Zuschauer am Rand feuerten ihre Mannschaften wieder lautstark an, während diese um jede Sekunde kämpften. Vor allem bei der Wende nach 1.500 Meter konnten einige Mannschaften Zeit rausholen und so andere Boote in der Gesamtwertung hinter sich lassen. Auch in diesem Jahre gab es eine Meldung im Inklusionsdoppelzweier. Neu mit dabei waren in diesem Jahr Rennen für die 15-18 Jahre alten Parasportler*innen, die ebenfalls lautstark angefeuert wurden. Nach einem wechselhaften Tag mit Sonne, Wolken und ein wenig Regen zeigte sich dann pünktlich zur Siegerehrung auch wieder die Sonne.

Nachdem alle Schlachtrufe der Ruderjugenden verstummt waren ging es an die Verkündung der Ergebnisse und die Ehrung der Erst- und Zweitplatzierten der Abteilungen. Die glücklichen Ruder*innen strahlten dabei mit der Sonne um die Wette. Als die komplette Mannschaft von Thüringen, die aus einem Doppelzweier besteht, eine Medaille gewonnen hatte und nach vorne gerufen hatte, wurden die beiden von allen anderen Ruderjugenden mit tosendem Applaus zur Siegerehrung begleitet.

Zum Abschluss des zweiten Regattatages gab es die Gesamtwertung für die Langstrecke. Baden-Württemberg konnte sich den dritten Platz sichern und hatte nur einen Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten Sachsen-Anhalt. Nordrhein Westfalen sicherte sich den Tagessieg bei der Langstrecke. Am Samstag geht es für alle Teilnehmenden mit dem Allgemeinen Sportwettbewerb weiter, der die athletischen Fähigkeiten der Teilnehmenden auf die Probe stellt.

Impressionen vom Bundeswettbewerb gibt es in der Galerie, auf Instagram oder am Sonntag wieder im Livestream.

Hier geht es zu den Ergebnissen.