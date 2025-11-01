Registrierung für Men´s Rowing Challenge gestartet

Ab sofort können sich die Obleute der Rudervereine für die Teilnahme an der Men’s Rowing Challenge 2025registrieren.

Nach der Registrierung erhält jeder Verein einen persönlichen Zugangslink, über den die weiteren Schritte und die Teilnehmerverwaltung erfolgen.

Die Challenge startet am 1. November 2025 mit der 8-Minuten-Challenge, deren Ergebnisse bis spätestens 8. November online eingetragen werden können.

Als Nachweis dient ein Foto (Selfie) des Concept2-Displays direkt nach der Einheit.

Kurzform der Teilnahmebedingungen:

Teilnahme ausschließlich für männliche Ruderer ab 12 Jahren

Es wird ausschließlich auf Concept2 Indoor Rowern (Modelle B, C, D, E oder RowErg) gerudert

(Modelle B, C, D, E oder RowErg) gerudert Jede Challenge darf nur einmal absolviert werden

absolviert werden Die Ergebnisse müssen im Challenge-Portal eingetragen und vom Vereinsobmann bestätigt werden

Jetzt registrieren, Team motivieren und losrudern – #MRC2025 startet am 1. November!