Sechs Deutsche in worldrowing-Kommissionen vertreten

Der internationale Ruderverband worldrowing hat die Kommissions-Mitglieder für den Zyklus 2023 bis 2026 berufen. Den Deutschen Ruderverband vertreten nun auf internationaler Ebene insgesamt sechs Ruder:innen. Stephanie Palfner (Schiedsrichterin), Sebastian Franke (Masters) und Sportdirektor Mario Woldt (Competitive) wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. „Ich freue mich über die erneute Berufung und werde versuchen, die Interessen des DRV auf internationaler Ebene weiterhin einzubringen“, so Woldt.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die stellvertretende Vorsitzende Katharina von Kodolitsch für weitere drei Jahre als Mitglied in die inzwischen neu formierte Coastal Commission berufen. Dr. Lenka Dienstbach-Wech (kooptiertes Mitglied) und Prof. Dr. Jürgen Steinacker (Vorsitzender der Sportmedizin-Kommission) sind ebenfalls weiterhin für den Weltverband aktiv.

Verband schlägt vor, woldrowing beruft

Die berufenen Mitglieder werden worldrowing immer von den nationalen Verbänden vorgeschlagen. Die Head of Commissions entscheiden dann über die jeweilige Zusammensetzung der Gremien. „Gratulation an alle berufenen Mitglieder. Eine Wiederwahl ist auch immer eine Bestätigung für die gute Arbeit in der vorherigen Amtszeit. Für uns als DRV ist es wichtig, auch international mitzugestalten und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“, erklärt von Kodolitsch.