Triple-Meisterschaft 2025: Sportliche Highlights und starke Gemeinschaft trotz durchwachsenen Wetters

Vom 4. bis 6. Juli stand der Elfrather See in Krefeld ganz im Zeichen der Triple-Meisterschaft – und trotz wechselhafter Wetterbedingungen sorgten rund 800 Ruderinnen und Ruderer in 105 Rennen für ein intensives, mitreißendes Regattawochenende.

Der Auftakt am Freitag verlief bei warmen Temperaturen und besten Bedingungen reibungslos. Auch am Samstag herrschte optimales Regattawetter mit sommerlichem Flair, leichtem Wind und fairen Bedingungen. Am Sonntag allerdings zeigte sich der Juli von seiner nassen Seite: Dauerregen forderte Aktive und Helfende gleichermaßen – ohne jedoch der Stimmung ernsthaft zu schaden. Die Rennen konnten planmäßig durchgeführt werden und wurden bis zum letzten Lauf engagiert und auf hohem Niveau ausgetragen.

Drei Meisterschaften – ein gemeinsamer Spirit

Wie in den Vorjahren vereinte die Triple-Meisterschaft auch 2025 drei große Titelkämpfe: das Deutsche Meisterschaftsrudern in Mittel- und Großbooten, die Offenen Deutschen Masters-Meisterschaften sowie die Deutschen Hochschulmeisterschaften. Die Mischung aus jungen Talenten, erfahrenen Masters und dem besonderen Teamgeist des Hochschulruderns verlieh der Veranstaltung wieder ihren ganz eigenen Charakter.

Großer Einsatz auf und neben dem Wasser

Insgesamt 273 Starts und rund 24,5 Stunden Renngeschehen verlangten nicht nur den Aktiven, sondern auch den zahlreichen Helferinnen und Helfer viel Einsatz ab. Dank ihres unermüdlichen Engagements lief der Ablauf der Regatta über alle drei Tage hinweg reibungslos. Ihnen gilt ein besonderer Dank – ebenso wie allen Kampfrichterinnen und Kampfrichtern und Sanitäter- und Technikteams, die trotz des herausfordernden Sonntags für einen sicheren und fairen Wettkampf sorgten.

Wer nicht vor Ort sein konnte, hatte die Möglichkeit, das Geschehen über den Livestream zu verfolgen – ein Angebot, das auch in diesem Jahr auf gute Resonanz stieß.

Vielfalt als Stärke: Von Anfängerinnen und Anfängern bis zur Nationalmannschaft

„Aus Verbandssicht war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Besonders schön war zu sehen, wie sich auf dem Bootsplatz Anfängerinnen und Anfänger im Gig-Boot, erfahrene Masters und Mitglieder der Nationalmannschaft auf Augenhöhe begegnet sind. Diese Mischung macht den besonderen Charakter der Triple-Meisterschaft aus. Selbst der Regen am Sonntag konnte der positiven Stimmung keinen Abbruch tun“, so Alexander Kersten, Vorstand des DRV.

Fazit: Rudersport von seiner besten Seite

Trotz Wetterkapriolen zum Abschluss war die Triple-Meisterschaft 2025 ein voller sportlicher Erfolg. Die Ergebnisse aller Rennen können hier abgerufen werden. Die Vorfreude auf die nächste Auflage dieses besonderen Meisterschaftswochenendes ist bereits jetzt spürbar.