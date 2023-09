Zeidler mit Sieg ins A-Finale, auch Klemp löst Paris-Ticket

Zwei Boote des Deutschen Ruderverbandes haben am Freitag in der Vormittagssession die A-Finals der Weltmeisterschaft in Belgrad erreicht. Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania) gewann sein Halbfinale und löste damit programmgemäß auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Für Gold-Favorit Zeidler war es der dritte Sieg im dritten Rennen. Den Sprung ins A-Finale am Sonntag schaffte zur allgemeinen Erleichterung auch der Deutschland-Achter, der im Hoffnungslauf den nötigen zweiten Platz erreichte. Im Finale am Sonntag muss das DRV-Flaggschiff nun mindestens einen Konkurrenten hinter sich lassen, um den direkten Sprung zu den Spielen zu schaffen.

Zwei weitere Boote müssen in den B-Finals am Sonntag noch um die Olympia-Qualifizierung kämpfen. Alexandra Föster (RC Meschede) kam in ihrem Halbfinale auf den vierten Platz. Fünfter wurde der Männer-Doppelzweier mit Jonas Gelsen und Marc Weber (RC Nassovia Höchst und RuS Steinmühle Marburg) in seinem Halbfinallauf.

Mit Marcus Klemp (Olympischer RC Rostock) holte sich mit dem PR1 Männer-Einer ein weiteres Para-Boot die Fahrkarte nach Paris. Er ruderte im Halbfinale auf den zweiten Platz.

Der Frauen-Achter wurde im Hoffnungslauf Fünfter und schließt die WM damit mit dem B-Finale ab.

Weitere Informationen und Stimmen folgen.