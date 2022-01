Im Rahmen der 26. Deutschen Ergometer Meisterschaften, die in diesem Jahr erneut virtuell ausgetragen werden, schreibt die Deutsche Ruderjugend den 2. DRJ Talente Cup aus.

Für die Kinderjahrgänge geht es am Sonntag, den 20. Februar, in acht verschiedenen Rennen über jeweils 1.000 Meter um die schnellste Einzelzeit. Hierbei ist zu beachten, dass auch Kinder, die in keinem DRV-Verein Mitglied sind, starten können. Zusätzlich wird über 500 Meter der schnellste Vierer gesucht.

101 Mäd 1x 12 Jahre (1.000 Meter)

102 Mäd 1x 13 Jahre (1.000 Meter)

103 Mäd 1x 14 Jahre LG (1.000 Meter)

104 Mäd 1x 14 Jahre (1.000 Meter)

105 Jung 1x 12 Jahre (1.000 Meter)

106 Jung 1x 13 Jahre (1.000 Meter)

107 Jung 1x 14 Jahre LG (1.000 Meter)

108 Jung 1x 14 Jahre (1.000 Meter)

109 SON 4x 13 u. 14 Jahre (500 Meter)

Die Einzelmeldung kostet 12 € und der Meldeschluss ist am Mittwoch, den 9. Februar, um 18:00 Uhr.

Um virtuell am Talentecup teilzunehmen ist eine stabile Internetverbindung, ein Computer und ein Ergometer von Concept2 notwendig. Alle wichtigen Informationen rund um den 2. DRJ Talentecup sowie die 26. Deutschen Ergometer-Meisterschaften gibt es hier.

Die Rennen können auch in diesem Jahr wieder live auf rudern.de oder sportdeutschland.tv verfolgt werden.

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich bitte per Mail an indoor2022@rudern.de