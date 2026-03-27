April-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• Kathrin Marchand bei den Winter Paralympics

• Welche Ruderblätter braucht der Nachwuchs?

• Gewinnspiel zur U23-WM in Duisburg

Außerdem: DDR-Sport: Vom Anfänger zum Weltmeister, Tipps vom Verbands-Doc, Briefmarken-Posse vor 50 Jahren u. v. m.

rudersport erscheint in der Röhm GmbH & Co. KG und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 115,50 € oder als digitale Version für 84,00 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 135,50 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 14,80 € einschl. Versandgebühr. Mail: leserservice@roehmmedien.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.