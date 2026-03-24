Aufruf Wettkamprichter*innen Rudern SO-Spiele Saarland 2026
Für die Ruderwettbewerbe im Rahmen der Nationalen Spiele von Special Olympics Deutschland (SOD) suchen wir engagierte Wettkampfrichter*innen.
Die Nationalen Spiele finden vom 15. bis 20. Juni 2026 im Saarland statt.
Über 4.000 Sportler*innen treten bei diesem größten inklusiven Multisportevent-Deutschlands in 27 Sportarten an.
Für die Durchführung der Ruderwettbewerbe benötigen wir Unterstützung durch qua-lifizierte oder erfahren Wettkampfrichter*innen.
Zeitraum der Einsätze
• 15.–19. Juni 2026
• Den detaillierten Zeitplan ist hier abrufbar: Zeitplan Rudern
Einsatzmöglichkeiten
• Ganztätige Einsätze werden bevorzugt; halbtägige Einsätze sind nach Rücksprache möglich
• Einsatz in verschiedenen Kampfrichterfunktionen im Wettbewerbsablauf
Leistungen für Wettkampfrichter*innen
• Eine begrenzte Anzahl an Unterkünften kann gestellt werden
• Übernahme der An- und Abreisekosten ins Saarland gemäß SOD-Reisekosten-ordnung
• Verpflegung während der Einsätze wird gestellt
• Offizielle Einkleidung „Sport & Wettbewerbe“
• Teilnahme an der Eröffnungs- und Abschlussfeier der Nationalen Spiele
• Mitwirkung bei einem einzigartigen inklusiven Sportevent
Die Nationalen Spiele stehen für Inklusion, Begegnung und sportliche Teilhabe. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu fairen und erfolgreichen Wett-bewerben für Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.
Interesse oder Fragen?
Bitte wenden Sie sich spätestens bis zum 14.04.2026 an:
Louisa Weinz
louisa.weinz@specialolympics.de
+49 1573 5155888
Bundestrainerin Rudern
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und darauf, gemeinsam unvergessliche Wettbewerbe zu ermöglichen.
Marc Hildebrandt
Nationaler Koordinator Rudern
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