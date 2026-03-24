Aufruf Wettkamprichter*innen Rudern SO-Spiele Saarland 2026

Für die Ruderwettbewerbe im Rahmen der Nationalen Spiele von Special Olympics Deutschland (SOD) suchen wir engagierte Wettkampfrichter*innen. Die Nationalen Spiele finden vom 15. bis 20. Juni 2026 im Saarland statt. Über 4.000 Sportler*innen treten bei diesem größten inklusiven Multisportevent-Deutschlands in 27 Sportarten an. Für die Durchführung der Ruderwettbewerbe benötigen wir Unterstützung durch qua-lifizierte oder erfahren Wettkampfrichter*innen.

• Ganztätige Einsätze werden bevorzugt; halbtägige Einsätze sind nach Rücksprache möglich • Einsatz in verschiedenen Kampfrichterfunktionen im Wettbewerbsablauf

• Eine begrenzte Anzahl an Unterkünften kann gestellt werden • Übernahme der An- und Abreisekosten ins Saarland gemäß SOD-Reisekosten-ordnung • Verpflegung während der Einsätze wird gestellt • Offizielle Einkleidung „Sport & Wettbewerbe“ • Teilnahme an der Eröffnungs- und Abschlussfeier der Nationalen Spiele • Mitwirkung bei einem einzigartigen inklusiven Sportevent

Die Nationalen Spiele stehen für Inklusion, Begegnung und sportliche Teilhabe. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu fairen und erfolgreichen Wett-bewerben für Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.

Interesse oder Fragen?

Bitte wenden Sie sich spätestens bis zum 14.04.2026 an:

Louisa Weinz

louisa.weinz@specialolympics.de

+49 1573 5155888

Bundestrainerin Rudern



Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und darauf, gemeinsam unvergessliche Wettbewerbe zu ermöglichen.

Marc Hildebrandt

Nationaler Koordinator Rudern