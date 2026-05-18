Austausch des medizinischen Teams des DRV

Das Medizinische Team des DRV trifft sich ein Mal im Jahr unter der Leitung von Dr. Ulli Kau (leitender Mannschaftsarzt DRV) und Nicky Hollaus (leitende Physiotherapeutin DRV), um sich intern über die Erlebnisse der vergangenen Saison auszutauschen und mit möglichst vielen Learnings gestärkt in die neue Saison zu gehen.

Nachdem die bisherigen Treffen meistens in Frankfurt stattgefunden hatten, führte der diesjährige Weg nach Berlin – sowohl die traditionsreiche Geschichte des Berliner Ruder-Clubs als auch das Anwesen an sich, boten dabei einen idealen Rahmen, um dem gesamten Medizinischen Team besondere Einblicke in die Geschichte der Vereine und auch die Traditionen und Werte des Rudersports zu ermöglichen.

Thematisch ging es den Tag über vor allem um die medizinische Aufarbeitung der letzten Saison - Einzelfälle wie auch generelle Prinzipien in der Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Teams, sowie mit den Sportlerinnen und Sportlern. Besonders wertvoll in diesem Zusammenhang war, dass erstmals auch diejenigen anwesend waren, die über die gesamte Saison hinweg die wichtige Arbeit an den Stützpunkten übernehmen: die Krafttrainer und Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten der OSPs.

Neben dem Standort und der Vergrößerung des Teams um die „Externen“, gab es noch eine weitere Premiere: Cheftrainer Marcus Schwarzrock nahm sich Zeit, um dem gesamten Medizinischen Team die technischen Prinzipien des Ruderns erst in der Theorie zu erklären und dann praktisch auf dem Ergometer anzuleiten und umsetzen zu lassen. Dass sich aus den rudertechnischen Inhalten direkt eine offene Unterhaltung mit vielen Fragen unter anatomischen Gesichtspunkten ergab, war gewollt. Oberste Priorität hatte für Nicky Hollaus bei diesem Meeting, dass dem gesamten Team das Verständnis der anatomischen Mechanik innerhalb des Ruderschlags leichter fällt und die Zusammenarbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern dadurch erheblich an Qualität gewinnt.

Dr. Ulli Kau hatte sich vor allem die Aufarbeitung der vorherigen Saison vorgenommen. Auch hier zeigte sich ein Mal mehr wie wertvoll es ist, wenn die Bereiche Arzt, Physio, Krafttrainer, Leistungsdiagnostik und Cheftrainer zum offenen Austausch an einem Tisch sitzen.

Weiteren Input lieferten zudem Athletensprecher Jonas Wiesen, der aus Athletensicht Rückmeldung ans Medizinische Team gab, sowie Wissenschaftskoordinator Dr. Kay Winkert, der leistungsdiagnostisch auf den Weg nach LA 2028 vorausblickte.