Bier, Bratwurst und Begegnungen: Einladung zum Ehemaligen-Treffen nach Brandenburg

Bier, Bratwurst und Begegnungen:

Einladung zum Ehemaligen-Treffen bei den European Rowing Under 19 Championships in Brandenburg am 23. Mai 2026

Du bist Ruderin oder Ruderer? Oder Du interessierst Dich für die schönste Sportart der Welt? Dann lädt Dich der Deutsche Ruderverband mit Unterstützung des „Ruder-Club Deutschland“ herzlich zum „Ehemaligen“-Treffen anlässlich der European Rowing Under 19 Championships in Brandenburg an der Havel am 23. Mai 2026 um 16.00 Uhr ein.

Ob aktiv oder ehemalig, ob Ost oder West, ob Mann oder Frau, Ob Ruderer, Trainer, Steuerfrau, Helfer etc. – jeder ist herzlich zu Gesprächen, Anekdoten und „Weißt Du noch …“-Erinnerungen eingeladen. In der einen Hand ein Getränk, in der anderen eine frische Grillwurst läuten wir den Abend an der Regattastrecke Brandenburg und den Auftakt zu einem Ruderer-Netzwerk ein.

Wann und wo:

2026 European Rowing Under 19 Championships

Samstag, 23. Mai 2026, 16.00 – 18.00 Uhr

Beetzsee Regatta Kurs - Brandenburg an der Havel

Melde Dich bis zum 15. April auf rudern.de an, damit wir besser planen können. Vielen Dank, wir freuen uns auf Dich!



