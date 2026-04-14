Coastal Beach Sprint bei „Die Finals“ 2026: Dynamik, Innovation und ein starker Auftakt

Nach der erfolgreichen Premiere im Rahmen von Die Finals 2025 blickt die Coastal Beach Sprint Szene in Deutschland mit großer Vorfreude auf die nächste Ausgabe: Die Finals 2026. Bundestrainer Adrian Bretting zieht ein positives Zwischenfazit und formuliert klare Ambitionen für das kommende Event. Bereits die erstmalige Integration des Coastal Beach Sprint Formats in das Multisportevent erwies sich als voller Erfolg. Die Kombination aus spektakulären Starts am Strand, kurzen, intensiven Rennformaten und unmittelbarer Zuschauer-Nähe hat sowohl Athletinnen und Athleten als auch das Publikum begeistert. „Wir sind super happy, nach der Premiere im letzten Jahr wieder dabei zu sein“, betont Bretting. Die Erfahrungen aus Dresden dienen nun als wertvolle Grundlage für die Weiterentwicklung des Formats.

2026 wird der Wettbewerb erstmals am Steinhuder Meer ausgetragen. Auch wenn der Name „Beach Sprint“ eigentlich Wellen vermuten lässt, werden diese in Niedersachsen naturgemäß ausbleiben. Doch genau hier sieht Bretting keinen Nachteil: Der breite Sandstrand an der Badeinsel bietet hervorragende Bedingungen für ein kompaktes, zuschauerfreundliches Event. Die Location überzeugt durch ihre besondere Atmosphäre und wird die fehlende Brandung durch Nähe, Übersichtlichkeit und Eventcharakter mehr als kompensieren. „Die recht zentrale Lage des Steinhuder Meeres sorgt hoffentlich auch dafür, dass viele Vereine melden werden.“



Aufwertung zur vollwertigen Deutschen Meisterschaft

Ein wesentlicher Schritt ist die Aufwertung des Wettbewerbs zur vollwertigen Deutschen Meisterschaft. Für die Senior:innen und Junior:innen. Damit gewinnt das Event zusätzlich an sportlicher Bedeutung und Attraktivität für die nationale Elite. Zugleich verfolgt der Verband ein klares Ziel: Coastal Beach Sprint stärker in der Mitte Deutschlands zu verankern und neue Regionen für diese dynamische Rudervariante zu erschließen. Niedersachsen als Austragungsort ist dabei ein bewusst gewähltes Signal.



Coastal Beach Sprint als offizieller Auftakt der TV-Übertragung in der ARD

Ein besonderes Highlight erwartet Athletinnen, Athleten und Fans bereits am Freitag, den 24. Juli: Coastal Beach Sprint wird den offiziellen Auftakt der TV-Übertragung in der ARD bilden. Damit steht die Disziplin direkt zu Beginn der „Finals“ im Fokus der nationalen Öffentlichkeit – ein bedeutender Schritt für die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung der Sportart. Im Vergleich zum Vorjahr wird das Programm deutlich ausgebaut. Neben den Solo-Rennen für Männer und Frauen wird erstmals auch der Mixed-Doppelzweier-Wettbewerb integriert. Diese Erweiterung bringt zusätzliche Dynamik und taktische Vielfalt in das Format – und wird ebenfalls live im Fernsehen mit den entscheidenden Rennen, den Halbfinals und den Medaillenrennen, zu sehen sein. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das gesamte Team arbeitet intensiv daran, das Event organisatorisch wie sportlich auf ein neues Niveau zu heben. Die Erwartungen sind entsprechend hoch: Mit einer starken Deutschen Meisterschaft, erweiterten Wettbewerben und prominenter TV-Präsenz soll Coastal Beach Sprint seinen festen Platz im deutschen Spitzensportkalender weiter festigen.

Coastal Beach Sprint bei den Finals 2026 steht damit für Innovation, Geschwindigkeit und Zuschauer-Nähe. Mit dem neuen Standort am Steinhuder Meer, der Aufwertung zur Deutschen Meisterschaft und der erweiterten medialen Präsenz ist alles angerichtet für den nächsten Entwicklungsschritt dieser jungen, spektakulären Disziplin.