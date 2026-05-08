Deutscher Schüler-Ruder- und Achtercup 2026: Ausschreibung jetzt online!

Die Ausschreibung für den „Deutschen Schüler-Ruder- und Achtercup 2026“ ist erschienen. Die Regatta findet vom 16. bis zum 18. September 2026 zeitgleich mit dem Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin-Grünau statt. Der Rudercup richtet sich an alle Schülerruderer, die sich nicht für das Bundesfinale von „Jugend trainiert“ qualifiziert haben. Ausgenommen davon sind Starts beim Achtercup. Hier sind auch „Jugend trainiert“-Teilnehmer startberechtigt.

In den Altersklassen U15 und U19 werden für Schülerinnen und Schüler Rennen im Gig- und im Renn-Doppelvierer sowie im Achter angeboten. Die Vorrennen sind am Donnerstag und die Kleinen sowie Großen Finals am Freitag. Außerdem gibt es am Mittwochnachmittag ein kostenloses Kulturprogramm.

Die An- und Abreise, die Unterkünfte und die Verpflegung sind selbstständig zu organisieren. Bei der Beschaffung von Unterkünften sowie von Gig-Doppelvierern sind die Organisatoren behilflich. Für die entstandenen Kosten gibt es für die Teilnehmer und die Betreuer Zuschüsse. Die Ausschreibung, das Kulturprogramm sowie die Anmeldevordrucke können hier heruntergeladen werden.