Deutschland-Achter bleibt nahezu unverändert

Nur Tassilo von Müller ist neu im Boot. Sönke Kruse rückt auf die Schlagposition vor. Neue Formationen im Vierer und Zweier ohne Steuermann. WM in Amsterdam im Fokus.



Das Team Deutschland-Achter geht deutlich verstärkt, mit neuen Gesichtern und Rückkehrern sowie großer Zuversicht in die neue Saison: Während das Flaggschiff nahezu unverändert bleibt, wurden der Vierer und Zweier ohne Steuermann komplett neuformiert.



Der Deutschland-Achter präsentiert sich mit einem neuen Ruderer und neuem Schlagmann: Tassilo von Müller, der einige Jahre zum Studium in den USA und Großbritannien weilte, ist zurück in Deutschland und startet direkt im Deutschland-Achter; und Sönke Kruse rückt von Platz sieben auf die Position des Schlagmanns vor. Julius Christ, Tobias Strangemann, Olaf Roggensack, Mattes Schönherr, Paul Klapperich und Theis Hagemeister bleiben ebenso im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes wie Steuermann Jonas Wiesen.



„Alle Ruderer haben physiologisch zugelegt, Tassilo gibt uns zusätzliche Power. Die Mannschaft versteht auch mein Konzept und meine Idee, wie wir rudern wollen, besser. Das macht uns insgesamt stärker und schneller“, sagte Trainer Mark Emke. Der Niederländer geht in seine zweite Saison mit dem Deutschland-Achter. Nach dem schwankenden Verlauf der Vorsaison, die mit WM-Platz sieben in Shanghai endete, hofft er auf ein deutlich stabileres Jahr 2026 und einen krönenden Abschluss bei den Weltmeisterschaften in seiner Heimatstadt Amsterdam (24.-30. August): „Unser Ziel ist ein Platz auf dem Podium.“



Erster Gradmesser ist zum Start der internationalen Saison der Weltcup im spanischen Sevilla (29.-31. Mai), wo der Deutschland-Achter unter anderem auf den Weltmeister aus den Niederlanden treffen wird. Diese Regatta bestreitet der Deutschland-Achter mit einem neuen Boot: dem C80, einer neuen Bootsform von der deutschen Bootswerft Empacher. Im weiteren Saisonverlauf sind der Weltcup in Luzern (Schweiz, 26.-28. Juni) und die Europameisterschaften in Varese (Italien, 31. Juli – 2. August) wichtige Stationen auf dem Weg nach Amsterdam.



Gespannt ist das Trainerteam mit Mark Emke, Sabine Tschäge und Thomas Affeldt auch auf die Entwicklung im Vierer und Zweier ohne Steuermann, die beide mit vielversprechenden Besetzungen an den Start gehen werden. „Die Ausgangslage für beide Boote ist gut, aber die Herausforderung ist für beide groß“, meinte Tschäge. Jasper Angl, Benedict Eggeling, René Schmela und Mark Hinrichs bringen viel Erfahrung in den Vierer und wecken neue Hoffnungen: „Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und von Regatta zu Regatta steigern. Das Ziel in dieser hart umkämpften Bootsklasse ist das A-Finale“, ergänzte Tschäge.



Mit Frederik Breuer und Leonard Brahms schickt der DRV eine spannende Kombination ins internationale Rennen im Zweier ohne Steuermann. Die DM-Zweiten von München überzeugten zuvor schon beim traditionellen Boat Race: Breuer, 2024 mit dem Deutschland-Achter Olympia-Vierter, führte den Cambridge-Achter als Schlagmann zum Sieg über Oxford, Brahms gewann ebenfalls mit Cambridge das Rennen der B-Boote auf der Themse in London. Beide bleiben noch gut zwei Monate bis zum Abschluss ihres Studiums in Cambridge wohnen, kommen dann zurück nach Deutschland. „Es ist schon ein bisschen Luxus, einen Zweier aus der vorderen Reihe der internen Rangliste für die internationale Saison zu haben. Wir sind sehr gespannt, wie sie sich mit der Weltspitze im Feld einiger etablierter Zweier schlagen werden“, sagte Tschäge.



Als Ersatzleute wurden Hanno Brach und Max John nominiert, die auch im Zweier ohne Steuermann beim Auftakt-Weltcup starten werden. In Sevilla bekommt ein Perspektiv-Vierer mit Simon Schubert, Kaspar Virnekäs, Ole Bartenbach und Paul Martin die Chance, wertvolle Erfahrung in vorderster Reihe zu sammeln.

