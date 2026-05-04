Die STÜBBE Ruder-Bundesliga startet voller Vorfreude in die Saison 2026

Das bewährte Konzept mit explosiven Sprintentscheidungen über die kurze Distanz von 350 Metern sorgt seit Jahren für mitreißende Wettkämpfe und eine besondere Nähe zwischen Teams und Zuschauenden. An insgesamt fünf Renntagen kämpfen die Achter erneut um wichtige Punkte für die Ligatabelle und den Titelgewinn in der Saison 2026.

Die Spannung steigt: Die STÜBBE Ruder-Bundesliga startet in die Saison 2026 und die Vorfreude bei Athletinnen, Athleten, Vereinen und Fans ist groß. Nach intensiven Wintermonaten und einer langen Vorbereitungsphase fiebern die Teams dem ersten Startsignal entgegen. Auch in diesem Jahr verspricht Deutschlands beste Sprintliga im Rudern wieder hochklassige Rennen, emotionale Duelle und herausragende Werbung für den Rudersport.

Die große Resonanz zeigt erneut die Attraktivität der Liga und die Begeisterung vieler Vereine für das Bundesliga-Format. Sowohl etablierte Teams als auch neue Mannschaften wollen in dieser Saison Akzente setzen und für spannende Rennen sorgen. „Wir freuen uns besonders darüber, dass in dieser Saison mit den Achtern aus Hamburg und Heidelberg zwei neue Teams in der Männer-Liga am Start sind und dass wir mit dem Achter aus Kiel zumindest einen der zwei Abgänge (Havelqueens und Allstar-Achter) kompensieren können. Sollte es noch einen unschlüssigen Frauen-Achter in Ruder-Deutschland geben, der Lust auf die RBL-Saison hat, kann der Startplatz gerne besetzt werden. Auch bei den Männern würde ein 14. Achter zu einem vereinfachten Qualifikationssystem führen“, sagt Carsten Böhning vom Kernteam.

Finale jetzt in Heidelberg statt Kiel

Eine wichtige Änderung betrifft den letzten Renntag der Saison: Das ursprünglich in Kiel geplante Saisonfinale wird nach Heidelberg verlegt, weil es in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zu einer Terminüberschneidung mit einer anderen Großveranstaltung kam. Damit findet der abschließende Bundesliga-Renntag nun am 19. September 2026 auf der Regattastrecke in Heidelberg statt.

„Die Verlegung bietet den Teams und Fans eine traditionsreiche Ruderkulisse am Neckar und verspricht einen stimmungsvollen Saisonabschluss. Heidelberg zählt seit vielen Jahren zu den bekannten deutschen Ruderstandorten und bietet beste Voraussetzungen für ein spannendes Bundesliga-Finale“, freut sich Rolf Warnke, der im Kernteam Ansprechpartner für die Ausrichtervereine ist.

Übersicht der Renntage:

13.06.2026: Berlin-Neukölln, Neuköllner Schifffahrtskanal vor dem Estrel-Hotel

25.07.2026: Hannover, Maschsee im Rahmen von „Die Finals“

22.08.2026: Osnabrück, Stichkanal Osnabrück

05.09.2026: Essen-Kupferdreh, Ruhr

19.09.2026: Heidelberg, Neckar

Die RBL bei den Finals mit starker Medienpräsenz

Ein besonderer Renntag findet in diesem Jahr Hannover auf dem Maschsee statt. Nachdem letztes Jahr bei „Die Finals“ in Dresden nicht die gesamte Liga vertreten war, kommen auf dem Maschsee Ende Juli alle RBL-Teams zum Einsatz. Unter den Augen vieler Zuschauender müssen sich die Ligateams mit zwei Frauenachtern aus dem Nationalkader („Die Ruderinnen Nationalteam“) und zwei Deutschlandachtern bei den Männern messen.

Eine besondere Motivation für die RBL-Teams dürften die Live-Sendezeiten im ZDF sein: um 13.15 Uhr werden die Halbfinals und um 14 Uhr die Finalläufe im Fernsehen zu sehen sein. Und vielleicht können die RBL-Teams die Nationalmannschaftsboote in diesem Jahr besiegen…

Aufruf für die Junioren-RBL

Wie bereits in den Vorjahren werden an den Renntagen, die terminlich nach der Deutschen Jugendmeisterschaft liegen, wieder Rennen für die Juniorinnen und Junioren angeboten. „Wir möchten jungen Teams die Möglichkeit geben, RBL-Luft zu schnuppern und sich auszuprobieren. Letztendlich ist das auch unsere Investition in die Zukunft, um die Sprintliga in den kommenden Jahren weiter ermöglichen zu können“, ist sich Tobias Weysters aus dem DRV-Ressort Wettkampf sicher.

Die gesamte RBL-Familie blickt nun mit großer Motivation auf die bevorstehenden Renntage. Fans dürfen sich auf spektakuläre Sprintentscheidungen, enge Rennen und eine Saison voller Emotionen freuen. Die STÜBBE Ruder-Bundesliga 2026 ist bereit für den ersten Renntag.