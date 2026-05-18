Zum 111. Geburtstag hat die Deutsche Ruderjugend (DRJ) den bekannten Klassiker „Deutschlands schnellste Klasse“ in einer Sonderedition aufgelegt: Dieses Jahr hat die DRJ Deutschlands schnellste Wettkampfrichter:innen auf dem Ergo gesucht. Es waren knapp 220 lizensierte Wettkampfrichterinnen und Wettkamprichter des Deutschen Ruderverbands aufgerufen über den Winter 2025/2026 sich über vier verschiedene Distanzen auf dem Ruderergometer zu messen (250 Meter, 500 Meter, 750 Meter und 1000 Meter). Da Rudern ein Mannschaftssport ist, erfolgte die Wertung in Viererteams.

Insgesamt haben 11 Wettkampfrichterinnen und 9 Wettkampfrichter sich in fünf Viererteams aufs Ergo gewagt.

Platz: Stefan Schröter, Annika Salwiczek, Jonas Cretnik und Malte Prohn Endzeit (mit Bonus): 07:14,6 min 2. Platz: Team aus Breisach: Felix Häring, Sebastian Salomon, Linus Diodone und Lucas Landmann Endzeit (mit Bonus): 07:37,6 min 3. Platz: Team Ludwigshafner RV: Beate Brühe, Thea Leube, Frank-Michael Korgitzsch und Karin Stephan Endzeit (mit Bonus): 08:38,3 min 4. Platz: Ulrike Hartmann, Sinja Blohm, Sibylle Kumm-Kottke und Jannes Slavik Endzeit (mit Bonus): 08:51,3 min 5. Platz: Team Ladys mit Erfahrung: Karen Molkentin, Theresa Beissel, Astrid Helzel und Martina Krehl Endzeit (mit Bonus): 09:05,7 min

Die drei schnellsten Teams haben nun ihre Preise erhalten (WKR-Poloshirts, Gutschiene für einen Sportausrüster, oder ein Goddie Bag der DRJ).

Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich aufs Ergometer gesetzt haben, und losgerudert sind!

Wenn auch du Interesse haben solltest beim nächsten Mal teilzunehmen, wenn es heißt, die DRJ sucht Deutschlands schnellste Wettkampfrichter:innen auf dem Ergo und du aber (noch) gar keine WKR-Lizenz haben solltest, findest du hier die Anleitung, wie du Wettkampfrichter:in werden kannst (https://www.rudern.de/node/66672).