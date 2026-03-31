Köln und Essen – Das waren in der vergangenen Woche die Stationen des DRV-Frühjahrslehrgang der Regionalgruppe West. Die Regionalgruppe traf sich am Samstag zunächst auf der Regattastrecke Köln. In der Vorwoche hatten sich die Zweier bei der Langstrecke in Oberhausen über 6km gemessen, nun stand 3x 1,5km auf dem Programm. Unter den Augen von U19-Bundestrainer Paul Zander wurde die erste Strecke noch einzeln zum „Ausprobieren“ genutzt, die nächsten beiden Strecken wurde dann Bord an Bord im 4-Boote-Feld gekämpft. Im JM 2- A setzten sich die Zweitplatzieren der LS Lars Berkemeyer und Luis Rübenstrunk durch, bei den Mädchen waren Jule Lettau und Helena Rosetto das schnellste Boot im Feld.

Von Köln aus fuhr der Tross dann nun an den Baldeneysee in Essen.

Der Sonntag begann mit einer kurzen Laufeinheit vor dem Frühstück. Nach dem Transfer an den Baldeneysee starteten je zwei Mädchen- und zwei Jungs-Achter zu einer langen Rudereinheit. Nach dem Mittagessen stellte Paul Zander den „Weg in die U19-Nationalmannschaft 2026“ vor und zeigte die Wege auf, um sich für die JEM in Brandenburg, die Junioren-WM in Plovdiv und erstmalig den Coupe de la Jeunesse in Luzern zu qualifizieren. Im Anschluss übernahm der Physiotherapeut der U19-Nationalmannschaft, Karsten Terner, zunächst die Gruppe der Jungs. Karsten betreut seit Jahren die Regionalgruppe West in der Saisonvorbereitung. Für die Mädchen stand zunächst Laufschule und im Anschluss daran Technikschulung im Ruderbecken auf dem Programm, im Anschluss wurden die Gruppen getauscht.

Abgeschlossen wurde der 1. Trainingstag mit einer kurzen Videoanalyse aller Achter sowie der Vorbereitung auf den Stufentest am nachfolgenden Tag durch den Leiter der Regionalgruppe West, Ralf Wenzel.

Eine kurze Laufeinheit, Frühstück und dann Stufentest oder Rudern – so begann der Lehrgang am Montag. Dank der Unterstützung durch den OSP Rhein/Ruhr konnte mit allen Sportlerinnen und Sportler der Stufentest nach DRV-Vorgabe auf dem FES-Ergo durchgeführt werden. Für viele war es der erste Kontakt mit dem FES-System und somit eine gute Gelegenheit den Test, der im Sommer in der U19-Mannschaftsbildung eingesetzt wird, kennenzulernen.

Aus dem Bundesstützpunkt Dortmund waren U23-Bundestrainer Christian Viedt und U23-Stützpunkttrainer Friwi Bücker angereist, um die Jungs zunächst im Achter zu sehen und ihnen später den U23-Männer-Riemen-Bereich vorzustellen. Christian Vieth zeigte anschaulich auf, welche Möglichkeiten und Wege es gibt, um erfolgreich den Sprung aus dem U19- in den U23-Bereich zu schaffen.

Der Nachmittag sah ähnlich aus wie der Vormittag – Stufentest, Rudern und Gymnastik. Nach dem Abendessen ergriff Ralf Wenzel das Wort und ging auf den weiteren Saisonverlauf und die Mannschaftsbildung der Regionalgruppe.

Am Dienstag endete der DRV-Sichtungslehrgang mit einer langen Rudereinheit. Der Baldeneysee zeigte sich von seiner besten Seite und so konnten in 3 Achtern und einem Vierer nochmal gute Kilometer auf der Meisterschaftsstrecke gemacht werden.

Nach dem Mittagessen verabschiedete Ralf Wenzel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wünschte ihnen eine gute Vorbereitung auf die erste KBÜ in den verschiedenen Trainingslagern.