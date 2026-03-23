Ein (gerettetes) Herz für den Rudersport: Exklusives AED-Komplettpaket für DRV-Mitgliedsvereine

Als Ruderer und DRV-Vorstand haben wir selbst erleben müssen, wie gut ein leicht zu bedienender und schnell verfügbarer Defibrillator auf dem Vereinsgelände hätte helfen können. Jedes verlorene Leben ist eines zu viel und oft zählen Sekunden. Der DRV hat daher mit AED360 eine Kooperation geschlossen, die allen DRV-Vereinen ein lebensrettendes Defibrillator-Paket mit 5-Jahre Service zum Sonderpreis mit 25% Rabatt ermöglicht.



Wer recherchiert, wird feststellen: ja, den Defibrillator allein bekommt man ungefähr zum gleichen Preis. Aber nicht die wichtigen ServiceLeistungen, mit denen sichergestellt ist, dass das Gerät jederzeit funktioniert und einsatzbereit ist. Als Euer Verband setzt der DRV bewusst auf dieses Rundum-Sorglos-Paket, weil uns die Sicherheit unserer Mitglieder wichtig ist. Denn im Notfall zählt Verlässlichkeit, nicht der günstigste Preis.



Interessiert? Dann genügt eine E-Mail an info@aed360.eu



Ein Komplettpaket für maximale Sicherheit

Der DRV hat gemeinsam mit AED360-ProCardio – dem größten PhilipsAED-Distributor Europas – ein exklusives Gemeinschaftsangebot für Rudervereine entwickelt. Es umfasst ein vollständiges AED-Paket und ermöglicht es Ihnen, Ihren Verein unkompliziert herzsicher zu machen. So sind Sie optimal vorbereitet, sollte es zu einem plötzlichen Herzstillstand kommen – zum Schutz von Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Besuchern gleichermaßen. Es umfasst:

Philips FRx AED; robust, zuverlässig und für jeden Untergrund geeignet, einschließlich nasser Oberflächen.

robust, zuverlässig und für jeden Untergrund geeignet, einschließlich nasser Oberflächen. Wandkasten; der AED ist jederzeit griffbereit und für alle sofort auffindbar.

der AED ist jederzeit griffbereit und für alle sofort auffindbar. Servicepaket (5 Jahre); rechtzeitige Lieferung aller erforderlichen Wartungsmaterialien sowie ein 24/7- Störungsdienst für maximale Betriebssicherheit.

rechtzeitige Lieferung aller erforderlichen Wartungsmaterialien sowie ein 24/7- Störungsdienst für maximale Betriebssicherheit. Sponsorschild; zeigen Sie, welche Unterstützer dazu beigetragen haben, Ihren Verein herzsicher zu machen.

5 Jahre Rundum-Sorglos-Service

Ein besonderes Highlight ist das umfassende Servicepaket: Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird die komplette Wartung und Versorgung übernommen. Das bedeutet für die Vereine:

Servicepaket (5 Jahre): Kombinieren Sie Ihr Gerät mit dem Rundum-sorglos-Paket Automatische Zusendung von Materialien für die regelmäßige Wartung.

Zugang zum Störungsdienst bei technischen Problemen.

Kostenloser Ersatz-Defibrillator während des Servicefalls.

Neue Elektroden nach jedem Einsatz.

Der große Vorteil: Die Vereine müssen sich um nichts kümmern – alle Abläufe erfolgen automatisch und zuverlässig im Hintergrund.

Attraktive Sonderkonditionen für DRV-Vereine

Durch die Zusammenarbeit profitieren DRV-Mitgliedsvereine von erheblichen Preisvorteilen:

UVP: 3.305,07 € inkl. MwSt.

3.305,07 € inkl. MwSt. DRV-Sonderpreis: 2.487,65 € inkl. MwSt. (25 % Rabatt)

Kontaktieren Sie den Hersteller unter info@aed360.eu und machen Sie Ihren Verein herzsicher! Kauf auf Rechnung | Kostenloser Versand

Mehrwert für die Vereinsarbeit: Die Sponsorentafel

Ein besonderes Extra des Pakets ist die integrierte Sponsorentafel, die neben dem AED angebracht wird. Sie bietet Vereinen die Möglichkeit, lokale Unterstützer sichtbar zu würdigen, die zur Finanzierung des Defibrillators beigetragen haben.

Die Tafel wird in deutscher Sprache geliefert und kann individuell mit den Logos der Vereinssponsoren gestaltet werden. Damit eröffnet sich eine attraktive Möglichkeit, die lokale Sponsorengewinnung zu stärken und gleichzeitig das Engagement für Sicherheit im Verein öffentlich zu präsentieren.

Ein Gewinn für Sicherheit und Gemeinschaft

Mit diesem Angebot erhalten DRV-Mitgliedsvereine nicht nur Zugang zu moderner Notfalltechnik, sondern auch zu einem durchdachten Gesamtkonzept, das Sicherheit, Service und Vereinsentwicklung miteinander verbindet.

Gerade im Rudersport, wo Trainingsorte oft abgelegen sind und schnelle Hilfe entscheidend sein kann, ist ein zuverlässiger AED ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsausstattung.

Jetzt über den DRV-Newsletter mit der in Sams-registrierten Vereins-Emailadresse wöchentlich informieren und u. a. die Sicherheit im Verein nachhaltig stärken!