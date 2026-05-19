Europas beste U19-Ruderinnen und -Ruderer kommen nach Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel wird am Wochenende des 23. und 24. Mai 2026 zum Treffpunkt des europäischen Nachwuchs-Rudersports. Auf der traditionsreichen Regattastrecke Beetzsee finden die 2026 European Rowing Under 19 Championships statt. Erwartet werden nach aktuellem Stand 33 Nationen mit rund 520 Teilnehmenden, darunter Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerteams.

Zu den größten Mannschaften zählen derzeit Italien, Deutschland und Rumänien. Gerudert wird auf der klassischen internationalen Wettkampfdistanz von 2.000 Metern. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich damit die Gelegenheit, internationalen Spitzensport der Altersklasse U19 unmittelbar vor Ort zu erleben – bei freiem Eintritt.

„Wir freuen uns sehr, Europas junge Rudertalente in Brandenburg an der Havel begrüßen zu dürfen. Die Vorbereitungen laufen mit großem Engagement, und gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern möchten wir den Teams, den Gästen und dem Publikum ein professionelles und herzliches Meisterschaftswochenende bieten“, erklärt das Organisationskomitee.

Die Wettkampftage sind kompakt und voller Spannung geplant. Am Samstagvormittag stehen die Vorläufe auf dem Programm, am Samstagnachmittag folgen die Halbfinals. Die Entscheidungen um die Medaillen fallen am Sonntag in den Finalrennen. Bereits am Freitag um 18.30 Uhr findet vor der Tribüne die offizielle Eröffnungsveranstaltung statt.

Der Beetzsee ist ein besonderer Ort für den Rudersport. Seit der Eröffnung der Regattastrecke im Jahr 1969 fanden hier zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe statt. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die Junioren-Weltmeisterschaften 2005, die U23-Weltmeisterschaften 2008, die Ruder-Europameisterschaften 2016 und zuletzt die World Rowing Masters Regatta 2024 mit mehr als 3.500 Teilnehmenden. Mit der U19-Europameisterschaft kehrt nun erneut ein bedeutendes internationales Ruderereignis nach Brandenburg an der Havel zurück.

Das Organisationskomitee, in dem der Landesruderverband Brandenburg und der Havel-Regatta-Verein von 1920 gemeinsam arbeiten, bereitet die Meisterschaft seit Monaten intensiv vor. Bereits im Vorfeld hatte eine Delegation von European Rowing die Anlage besucht und sich gemeinsam mit dem Organisationsteam über den Stand der Planungen informiert.

Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt frei. Das Organisationskomitee lädt ausdrücklich alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, Sportinteressierten, Familien sowie Gäste aus der Region ein, an die Regattastrecke zu kommen, um die offizielle Eröffnung und die Rennen direkt am Beetzsee zu verfolgen. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.

Neben den Wettkämpfen gibt es am Samstag auch einen besonderen Treffpunkt für die Rudergemeinschaft: Der Deutsche Ruderverband lädt mit Unterstützung des Ruder-Club Deutschland zum Ehemaligentreffen an die Regattastrecke ein. Unter dem Motto „Bier, Bratwurst und Begegnungen“ sind aktive und ehemalige Ruderinnen und Ruderer, Trainerinnen und Trainer, Steuerleute, Helfende sowie alle Interessierten am Samstag, 23. Mai 2026, von 16.00 bis 18.00 Uhr eingeladen, gemeinsam Erinnerungen auszutauschen und das Netzwerk der Ruderszene zu stärken