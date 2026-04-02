European Games 2027 in Istanbul: Kein klassisches Rudern, dafür aber Coastal Beach Sprint

Die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick technisch, beinahe beiläufig formuliert – und hat doch erhebliches Gewicht: Im Programm der European Games 2027 in Istanbul fehlt das traditionelle Rudern. Stattdessen rückt eine vergleichsweise junge Disziplin ins Zentrum, das Coastal Rowing im Sprintformat. Es ist ein Schritt, der weit über die Frage einzelner Wettbewerbe hinausweist.

Das Ende einer olympischen Selbstverständlichkeit

Rowing gehörte über Jahrzehnte zu den Konstanten des internationalen Sports. Kaum eine olympische Sportart ist so eng mit dem Bild klassischer Wettkämpfe verbunden. Dass diese Disziplin nun bei den European Games 2027 fehlt, ist mehr als eine organisatorische Randnotiz. Es ist Ausdruck eines strukturellen Wandels. Die Veranstalter richten das Programm konsequent auf jene Sportarten aus, die unmittelbare Relevanz für den olympischen Zyklus besitzen.

Traditionspflege tritt hinter strategische Erwägungen zurück. Hinzu kommen praktische Gründe. Klassisches Rudern verlangt aufwendige Infrastruktur: normierte Regattastrecken, umfangreiche Anlagen, erhebliche Investitionen. In einer Zeit, in der Großveranstaltungen zunehmend auf Nachhaltigkeit und bestehende Strukturen setzen, wird dies zum entscheidenden Faktor.

Der Aufstieg des Coastal Rowing

An die Stelle des Gewohnten tritt Coastal Rowing, genauer: das olympische Sprintformat dieser Disziplin. Was zunächst wie eine Randerscheinung anmutete, entspricht in vielerlei Hinsicht dem Zeitgeist des Sports.

Der Wettbewerb beginnt nicht im Boot, sondern am Strand. Athletinnen und Athleten sprinten ins Wasser, überwinden Wellen, umrunden Bojen und kehren an Land zurück. Das Geschehen ist kompakt, dynamisch, schwer berechenbar – und damit fernsehgerecht.

Seine Aufnahme steht in engem Zusammenhang mit dem Programm der 2028 Summer Olympics in Los Angeles, in dem Beach Sprint erstmals vertreten sein wird. Die European Games 2027 fungieren damit eventuell als Vorfeldbühne, als Qualifikations- und Sichtungsplattform.

Mehr als eine Programmänderung

Die European Games 2027 in Istanbul sind damit nicht nur eine weitere Ausgabe eines etablierten Wettbewerbs. Sie markieren eine Weggabelung. Der Verzicht auf das traditionelle Rudern zugunsten des Küstenformats könnte exemplarisch für eine Neugewichtung im internationalen Sport stehen. Oder ist es nur aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Istanbul so gekommen?