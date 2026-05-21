European Rowing eröffnet neues Development Centre in Hamburg

European Rowing hat heute offiziell sein neues European Rowing Development Centre in Hamburg eröffnet. Mit diesem Schritt setzt der Europäische Ruderverband einen wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung des Rudersports in Europa.

Das Development Centre wird als zentrale Plattform für Förderung, Entwicklung und Vernetzung dienen. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des europäischen Rudersports nachhaltig zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen den internationalen Verbänden weiter auszubauen.

Andy Grote (Senator für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg): „Der Rudersport hat für Hamburg, als Metropole am Wasser, eine herausragende Bedeutung. Hamburg verfügt über einen der modernsten Stützpunkte in Deutschland, der ideale Trainingsbedingungen für Athletinnen und Athleten bietet. Mit der Eröffnung des European Rowing Development Centre wird Hamburg das Zentrum für die Entwicklung und Vernetzung des Rudersports in ganz Europa und trägt maßgeblich zur weiteren Professionalisierung bei. Die Eröffnung des European Rowing Development Centre in Hamburg zeigt die besondere Rolle Hamburgs im internationalen Rudersport und gibt uns Rückenwind für unsere Bewerbung um Olympische und Paralympische Ruderwettbewerbe in Hamburg.“



„Mit dem Development Centre schaffen wir eine Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Rudersports in Europa“, sagte Asunción Loriente, Präsidentin von European Rowing. „Unser Anspruch ist es, die Qualität der Förderung, Ausbildung und Organisation auf allen Ebenen weiter zu steigern.“

Das Zentrum orientiert sich eng an der strategischen Ausrichtung von WorldRowing und dient als operative Plattform zur Umsetzung zentraler Entwicklungsprogramme in Europa.

Zu den zentralen Schwerpunkten gehören:

Aus- und Fortbildung von Trainerinnen und Trainern

Förderung von Nachwuchs- und Leistungssportstrukturen

Unterstützung nationaler Verbände und Vereine

Vernetzung von Vereinen, Expertinnen und Experten sowie Funktionsträgern



Mit der Gründung des Development Centres unterstreicht European Rowing sein Engagement, die Entwicklung des Rudersports in Europa aktiv zu gestalten und langfristig zu sichern.

Über European Rowing

European Rowing ist die kontinentale Organisation für den Rudersport in Europa und Teil von WorldRowing. Der Verband organisiert die European Rowing Championships und ist verantwortlich für die strategische und strukturelle Weiterentwicklung des Rudersports auf europäischer Ebene.