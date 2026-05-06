Gestalte den Sport von morgen – übernimm Verantwortung heute!

Unter diesem Motto starten die Deutsche Sportjugend (dsj) und Plan International Deutschland gemeinsam das exklusive Leadership-Programm „Champions of Change“. Ziel des Pilotprojektes ist es, engagierte junge Menschen dabei zu unterstützen, Funktionen und Ämter in den Strukturen des Sports zu übernehmen und so den Sport der Zukunft aktiv mitzugestalten.



Themen des Programms:

•Führungskompetenzen im Ehrenamt – Kommunikation & Machtrollen

•Persönlichkeitsentwicklung – Identität & Werte

•Intersektionale Vielfalt – Anti-Diskriminierung & Geschlechtergerechtigkeit



Inhalte des Programms

•Ein exklusives Leadership-Programm über drei Wochenenden, inkl. Beteiligung an der dsj-Vollversammlung

•Praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referent*innen

•Kompetenzerweiterung

•Austausch und Vernetzung mit motivierten, gleichgesinnten Teilnehmer*innen

•Netzwerkarbeit im organisierten Sport und gemeinnützigen Sektor



Bewerbungsvoraussetzungen:

•Alter zwischen 18 und 22 Jahre

•Hohes Engagement im organisierten Sport

•Einreichung eines Lebenslaufs in Forms: Link

•Empfehlungsschreiben/Befürwortung einer dsj-Mitgliedsorganisation

•Die Teilnahmegebühr beträgt 200€*. Diese soll im Idealfall von deinem Verband/ deiner dsj-Mitgliedsorganisation übernommen werden. Gehe dafür auf deine zuständige Ansprechperson zu



Bewerbungsfrist: 01. Juni 2026

Hinweis: Die Teilnahmegebühr von 200€ soll kein Ausschlusskriterium darstellen – falls eine Zahlung nicht möglich ist, wird gemeinsam eine individuelle Lösung gefunden.



Programmzeitraum:

•Workshop I: 31.07.-02.08.2026 in Frankfurt am Main

•Workshop II: 18.-20.09.2026 in Hamburg

•Workshop III: 23.-25.10.2026 bei der dsj-Vollversammlung in Nürnberg



Bis auf die Teilnahmegebühr entstehen keine weiteren Kosten für die Teilnehmer*innen. Unterkunft, Verpflegung sowie Reisekosten werden von der dsj und Plan International Deutschland übernommen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist die Teilnahme an allen Terminen.

Wir freuen uns auf engagierte junge Menschen, die Verantwortung übernehmen, sich weiterentwickeln und die Zukunft des Sports aktiv mitgestalten möchten.

Bitte sende neben deinem Lebenslauf bei Forms die Befürwortung deines Verbandes (dsj-Mitgliedsorganisation) an Leon Parowicz parowicz@dsj.de. Auch für Rückfragen steht er gerne zur Verfügung.