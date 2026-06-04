Hamburg-Allermöhe bestätigt seine Rolle als einer der führenden Nachwuchsstandorte im deutschen Rudersport

Wenn vom 5. bis 7. Juni 2026 die 2. Internationale DRV-Junioren-Regatta auf der Regattastrecke Hamburg-Allermöhe startet, trifft sich erneut ein großer Teil des deutschen Nachwuchsleistungssports an der Dove-Elbe. Die Veranstaltung hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil des nationalen Regattakalenders entwickelt und zählt heute zu den wichtigsten Junioren-Regatten Deutschlands.

Die aktuellen Meldezahlen unterstreichen die sportliche Bedeutung der Veranstaltung eindrucksvoll: 182 Vereine mit insgesamt 1.017 Athletinnen und Athleten haben für das Regattawochenende gemeldet. Auf dem Programm stehen 271 Rennen mit 1.279 Bootsmeldungen. Besonders die hohe Zahl von 248 Vorläufen zeigt die enorme Leistungsdichte in den Altersklassen U17 und U19 und macht deutlich, welchen Stellenwert die Regatta für Vereine, Trainerinnen und Trainer sowie Landesverbände inzwischen besitzt.

Auch im Vergleich zum Vorjahr setzt sich die positive Entwicklung fort. Bereits 2025 waren 177 Vereine in Hamburg am Start, 2026 steigt die Zahl nochmals leicht an. Die Teilnehmerzahlen bewegen sich damit weiterhin auf konstant hohem Niveau.

International gewinnt der Standort ebenfalls weiter an Bedeutung. Neben deutschen Vereinen nehmen Teams und Athletinnen und Athleten aus Dänemark, Litauen und Georgien teil. Gleichzeitig begleiten internationale Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichter sowie Offizielle aus Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und den USA die Regatta. Diese internationale Präsenz gilt im Regattasport als wichtiger Qualitätsfaktor und unterstreicht die sportfachliche Anerkennung Hamburg-Allermöhes weit über Deutschland hinaus.

Dass Hamburg-Allermöhe heute zu den sichtbarsten Nachwuchsstandorten im deutschen Rudersport gehört, ist auch Ergebnis der infrastrukturellen Entwicklung der vergangenen Jahre. Mit dem neuen Bundesstützpunkt, modernen Livestream- und Kommunikationsstrukturen sowie dem seit Mai 2026 in Allermöhe angesiedelten European-Rowing-Standort gewinnt die Regattastrecke zunehmend an nationaler und europäischer Strahlkraft.

Mehr als 100 ehrenamtlich Engagierte sorgen gemeinsam mit professioneller Zeitmessung, Livestream-Angeboten, Food Village und einer modernen Veranstaltungsorganisation dafür, dass die Internationale DRV-Junioren-Regatta weit mehr ist als ein klassischer Nachwuchswettkampf: Sie ist Bühne für die nächste Generation des Rudersports und ein sichtbares Zeichen für die Entwicklung des Standorts Hamburg.

Hamburgs Nachwuchs mit Rückenwind aus Brandenburg

Für die Hamburger Athletinnen und Athleten hat die Regatta in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Erst vor wenigen Wochen stellte Hamburg bei den U19-Europameisterschaften in Brandenburg mit sieben Sportlerinnen und Sportlern das zweitgrößte Aufgebot aller Landesverbände hinter Nordrhein-Westfalen. Vertreten waren Athletinnen und Athleten aus vier verschiedenen Bootsgattungen – ein Beleg für die Breite und Qualität der Hamburger Nachwuchsarbeit.

Mit dabei waren Oskar Müller (RV Wandsbek), Kaya Wölk, Maria Pesch und Charlotte Paulat (ARV Hanseat), Lynn Bäcker (RV Wandsbek), Yoan Ivanov (ARV Hanseat) sowie Henrik Möller (RG Hansa). Ergänzt wurde das Hamburger Team durch die beiden Trainer Friedrich Dunkel (ARV Hanseat) und Friedrich Kaiser (RV Wandsbek), die ihre Athletinnen und Athleten auf internationalem Niveau betreuten.

Besonders erfolgreich verlief die Europameisterschaft für Yoan Ivanov und Henrik Möller, die im Vierer ohne Steuermann die Goldmedaille gewannen. Kaya Wölk kehrte mit Silber zurück, während Maria Pesch, Charlotte Paulat und Lynn Bäcker im Achter einen starken vierten Platz erreichten. Oskar Müller belegte im Einer Rang sechs und möchte nach seinem U19-Weltmeistertitel aus dem Vorjahr erneut den Sprung zur Weltmeisterschaft schaffen.

Nun richtet sich der Blick nach Hamburg. Die Internationale DRV-Junioren-Regatta gilt als einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur U19-Weltmeisterschaft in Plovdiv. Wer sich in den Ranglistenrennen unter den besten drei Athletinnen und Athleten etabliert und seine Leistungen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften bestätigt, darf auf eine Einladung zur Mannschaftsbildung des Deutschen Ruderverbandes hoffen.

Auch die Athletinnen und Athleten, die den Sprung zur Europameisterschaft noch nicht geschafft haben, konnten zuletzt bei der Kölner Junioren-Regatta mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Entsprechend groß ist die Spannung, wer sich in Hamburg für die kommenden Aufgaben empfehlen kann.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem den Hamburger U17-Teams. Sowohl der Juniorinnen-Achter als auch der Junioren-Achter des AAC/NRB gewannen zuletzt ihre gesetzten Läufe in Köln und möchten ihre starke Form nun auch auf heimischem Wasser bestätigen.

Die Voraussetzungen dafür könnten kaum besser sein: hochklassige Konkurrenz, internationale Beteiligung und eine Regattastrecke, die sich in den vergangenen Jahren zu einem der modernsten und sichtbarsten Nachwuchsstandorte des deutschen Rudersports entwickelt hat.