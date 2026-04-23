Hannover wird zum Treffpunkt für sportbegeisterte Jugendliche: FINALS Camp im Juli
zum Camp
Vom 21. bis 26. Juli verwandelt sich die niedersächsische Landeshauptstadt in ein Zentrum für junge Sportfans: Mit dem FINALS Camp erwartet Jugendliche ab 14 Jahren ein abwechslungsreiches und aktives Sommererlebnis.
In Kooperation mit fünf Sportverbänden bietet das Camp ein vielseitiges Programm rund um die Disziplinen Tauchen, Schwimmen, Kanu, Segeln und Rudern. Neben dem eigenen Ausprobieren verschiedener Sportarten haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Wettkämpfe der FINALS hautnah zu verfolgen und echte Spitzensportlerinnen und -sportler persönlich kennenzulernen.
Auch das Gemeinschaftserlebnis steht im Mittelpunkt: Neue Freundschaften, gemeinsame Aktivitäten und sportliche Herausforderungen prägen die Camp-Woche.
Die genauen Camp-Details findet ihr hier.
zu den FINALS
„Die Finals 2026“ sind ein großes deutsches Multisport-Event, bei dem zahlreiche nationale Meisterschaften verschiedener Sportarten gleichzeitig an einem Ort ausgetragen werden – quasi ein kompaktes „Festival des Spitzensports“.
Das Konzept stammt von ARD und ZDF, die die Wettbewerbe auch umfangreich übertragen. Ziel ist es, viele Sportarten gebündelt sichtbar zu machen und ihnen eine große mediale Bühne zu geben.
2026 finden die FINALS in Hannover und Umgebung statt.
Mehr Informationen zu den FINALS 2026 sind hier zu finden: DieFinals 2026 Startseite