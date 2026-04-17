Holkenbrink und Werner überraschen zum Auftakt der Kleinboot-Meisterschaft

Zwei U23-Sportlerinnen sorgten für die größte Überraschung bei den Vorläufen zur deutschen Kleinboot-Meisterschaft am Freitag in München: Lene Holkenbrink und Raphaela Werner (RC Allemannia/Mainzer RV) ließen bei ihrem Sieg im Frauen-Zweier ohne die Favoritinnen Paula Hartmann und Olivia Clotten (Mainzer RV/Neusser RV) hinter sich. Da in dieser Bootsklasse nur die Laufsieger direkt ins Halbfinale einzogen, müssen Hartmann/Clotten am Samstag im Hoffnungslauf antreten.

Die zweite Überraschung lieferte im Frauen-Einer Johanna Debus (RV Hellas Offenbach) mit ihrem Sieg vor der WM-Fünften Alexandra Föster (RC Meschede). Für Beide geht es im Viertelfinale weiter. Und auch Junioren-Weltmeister Mats Schmied (RC Potsdam) überraschte. Er verwies als Vorlaufsieger Oliver Holtz (Rostocker RC) auf Rang zwei.

Ansonsten gaben sich die Favoriten in den vier Top-Bootsklassen keine Blöße. Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania), Jonas Gelsen (Nassovia Höchst), Marc Weber (Frankfurter RG Germania) und Felix Heinrich (RK Normannia Barunschweig) gewannen ihre Vorläufe im Männer-Einer erwartungsgemäß. Auch Arno Gaus (Bonner RG), Ole Hohensee (Stralsunder RC) und Jesse Ilsemann (RG Hansa) deuteten an, dass mit ihnen zu rechnen ist. Im Frauen-Einer gewannen in den Vorläufen ebenfalls fast durchgehend die Favoritinnen mit Juliane Faralisch (RG Germania), Tabea Schendekehl (Hansa Dortmund), Frauke Hundeling (DRC Hannover), Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK), Sarah Wibberenz (RC Havel Brandenburg), Aurelia Janzen (Rostocker RC) und Maren Völz (RC Potsdam).

Im Männer-Zweier waren die Titel-Favoriten Paul Klapperich und Theis Hagemeister (Bonner RG/Frankfurter RG Germania) bei ihrem Vorlauf-Sieg auch die Gesamt-Schnellsten. Auf Rang drei kamen in ihrem Vorlauf Mark Hinrichs und Sönke Kruse (Limburger ClfW/RV Münster), die nach dem krankheitsbedingten Ausfall ihrer vorgesehenen Partner Julius Christ und Hanno Brach ein neues Boot bilden.