Ihr habt Lust die Ruder-WM live in Amsterdam mitzuerleben? Dann macht mit bei unserem WM-Camp!

Du möchtest die Atmosphäre einer internationalen Großveranstaltung erleben und gemeinsam mit anderen Jugendlichen spannende Tage verbringen?

Dann ist das WM Juniorteam in Amsterdam genau das Richtige für dich!

Vom 26.08. bis 30.08.2026 fahren wir gemeinsam nach Amsterdam, während dort die Ruder-Weltmeisterschaft stattfindet. In dieser Zeit erleben wir die WM hautnah, verbringen schöne Tage als Gruppe und sammeln gemeinsam vergessliche Eindrücke.

Hier bekommt Ihr mehr Informationen und die Anmeldung zum WM Juniorcamp in Amsterdam | rudern.de